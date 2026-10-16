Đồng Tháp: Phát động nông dân học tập, thực hành và làm theo Bác

Phát động tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phượng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh việc học tập và làm theo Bác cần gắn với nhiệm vụ công tác Hội, phong trào nông dân và những việc làm cụ thể trong lao động, sản xuất, kinh doanh, đời sống. Mỗi hội viên cần phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, tự lực, tự cường, đoàn kết, hợp tác; chủ động đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả sản xuất và hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Đại diện 5 cụm thi đua thuộc Hội Nông dân tỉnh ký kết bảng đăng ký mô hình thực hành và làm theo Bác năm 2026.

Tại buổi lễ, đại diện cán bộ Hội, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và hội viên tiêu biểu phát biểu hưởng ứng. Đại diện 5 cụm thi đua thuộc Hội Nông dân tỉnh ký kết bảng đăng ký mô hình thực hành và làm theo Bác năm 2026. Các mô hình tập trung vào xây dựng người nông dân chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường và liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phượng yêu cầu các cấp Hội xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên; khắc phục tình trạng đăng ký hình thức, thiếu hiệu quả. Đồng thời, gắn nội dung thực hiện với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; khuyến khích hội viên ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nông sản và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ Hội, nhất là cán bộ cơ sở, cần nêu gương, sâu sát địa bàn, gần gũi hội viên, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn. Các bộ phận chuyên môn tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả, phát hiện và nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Với thông điệp “Nông dân Đồng Tháp học tập, làm theo Bác - thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi - trở thành người nông dân chuyên nghiệp”, đợt phát động hướng đến đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào nông dân và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.