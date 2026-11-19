Năm nay, tỉnh Đồng Tháp tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành Tuần Văn hóa Đại đoàn kết diễn ra từ ngày 18 – 24.11 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và trải nghiệm cộng đồng đặc sắc.

Tất cả các hoạt động đều hướng đến tôn vinh giá trị di sản văn hóa, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy lòng tự hào, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển văn hóa với thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng con người Đồng Tháp phát triển toàn diện trong thời kỳ mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh, là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; vùng đất Cái Bè, bên dòng sông Tiền đã sớm hình thành những cộng đồng cư dân trù phú, gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp, giao thương đường thủy và đời sống văn hóa miệt vườn Nam Bộ.

Trong đó, làng cổ Đông Hòa Hiệp là một minh chứng tiêu biểu. Trải qua hàng trăm năm, nơi đây vẫn lưu giữ những ngôi nhà cổ có giá trị kiến trúc, những khu vườn cây ăn trái, những phong tục, nếp sống và truyền thống gia đình đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.

Đồng Tháp phát động hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc và khai mạc Lễ hội Văn hóa – Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp

Giá trị của làng cổ Đông Hòa Hiệp không chỉ nằm ở những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi, mà còn ở ký ức lịch sử, bản sắc văn hóa, tình làng nghĩa xóm và sự tiếp nối giữa các thế hệ. Lễ hội không chỉ là dịp tôn vinh di sản, giới thiệu nét đẹp văn hóa quê hương, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cho biết, Đồng Tháp xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, con người là trung tâm, đại đoàn kết là sức mạnh và di sản là nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững. Trong định hướng phát triển mới, tỉnh xác định sông Tiền là trục kinh tế chiến lược, đồng thời hướng tới xây dựng trục kiến trúc cảnh quan – kinh tế sông Tiền, kết nối các không gian đô thị, văn hóa, sinh thái, du lịch và dịch vụ từ biên giới đến Biển Đông.

Đông đảo công chúng và du khách đến trải nghiệm tại sự kiện

Trong tổng thể đó, làng cổ Đông Hòa Hiệp là một điểm nhấn văn hóa, kiến trúc và du lịch đặc sắc. Tỉnh định hướng từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch gắn với nhà cổ, làng nghề, vườn cây ăn trái, ẩm thực, cảnh quan sông nước và đời sống cộng đồng; kết nối với các điểm đến dọc sông Tiền, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là bảo tồn để phát triển và phát triển để có thêm nguồn lực bảo tồn. Việc khai thác di sản phải giữ được kiến trúc nguyên gốc, cảnh quan, môi trường và nếp sống đặc trưng; đồng thời bảo đảm người dân là chủ thể tham gia, gìn giữ và được hưởng lợi chính đáng từ giá trị di sản.

Trải nghiệm nghề truyền thống tại Lễ hội

Để làng cổ Đông Hòa Hiệp tiếp tục được gìn giữ, phát huy giá trị, từng bước trở thành điểm đến văn hóa – du lịch đặc sắc, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn lưu ý địa phương và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách thực chất; gìn giữ các ngôi nhà cổ, không gian kiến trúc, cảnh quan miệt vườn và những giá trị văn hóa truyền thống.

Đồng thời hỗ trợ, khuyến khích các gia đình, chủ sở hữu di sản tham gia bảo tồn, khai thác phù hợp, phát triển du lịch văn hóa gắn với sinh kế của người dân; xây dựng các sản phẩm trải nghiệm đặc sắc, kết nối nhà cổ với du lịch sinh thái, du lịch đường sông, làng nghề và ẩm thực địa phương; nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá điểm đến, thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm và tăng thu nhập cho cộng đồng.

Người dân tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Lễ hội

Bên cạnh đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân hãy là một chủ thể gìn giữ văn hóa, một đại sứ giới thiệu hình ảnh quê hương; cùng chung tay bảo vệ di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện và nghĩa tình.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn bày tỏ tin tưởng sau mỗi mùa lễ hội, những giá trị văn hóa không chỉ được tôn vinh mà còn tiếp tục sống trong từng nếp nhà, từng cộng đồng; để mỗi người dân thêm tự hào về quê hương và mỗi du khách mang theo những ấn tượng đẹp về một Đồng Tháp giàu bản sắc, nghĩa tình và mến khách.

Không gian Chợ nổi - Ẩm thực “Hương sắc phương Nam” tại khu vực chợ nổi cũ trên sông Cái Bè

Trong khuôn khổ Lễ hội, sáng cùng ngày, UBND xã Cái Bè cũng đã khai mạc chương trình “Treo cây bẹo - bán món hàng - Chợ nổi Cái Bè” với điểm nhấn là không gian Chợ nổi - Ẩm thực “Hương sắc phương Nam” tại khu vực chợ nổi cũ trên sông Cái Bè.

Không gian tái hiện nét văn hóa mua bán độc đáo của thương hồ trên dòng sông Tiền, đưa du khách trở về với ký ức một thời chợ nổi Cái Bè sầm uất với hoạt động mua bán trên sông, trải nghiệm ẩm thực sông nước Nam Bộ và thưởng thức nghệ thuật truyền thống giàu bản sắc.