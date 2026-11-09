Đồng Tháp: Phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tham dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Kiều Tiên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp; đại diện lãnh đạo sở, ngành tỉnh, địa phương, Hội LHPN các xã, phường thuộc Cụm thi đua số 5 cùng cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Vĩnh Kim.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, hội viên, phụ nữ; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, góp phần lan tỏa thông điệp “Bình đẳng, yêu thương, an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Hưởng ứng phát động, đại diện Hội LHPN xã Vĩnh Kim kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực học tập, tìm hiểu và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; đồng thời, phát huy vai trò tuyên truyền viên tại gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, tiến bộ, an toàn và hạnh phúc.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề do Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Tháp trình bày.

Bên cạnh đó, chương trình sinh hoạt chuyên đề do Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Tháp, trao đổi về các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em khi bị xâm hại; cảnh báo phương thức, thủ đoạn tội phạm mới, nhất là tội phạm trên không gian mạng, lừa đảo trực tuyến và xâm hại tình dục trẻ em gái; hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ kỹ năng tự bảo vệ, nhận diện nguy cơ và tố giác tội phạm ngay từ gia đình.

Chương trình còn có phần trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức pháp luật với chủ đề “Hiểu để tự bảo vệ mình”, tập trung vào các tình huống liên quan đến bạo lực gia đình, cách hỗ trợ người bị bạo lực, bảo vệ trẻ em khi có dấu hiệu bị xâm hại và trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng. Hoạt động góp phần giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng nhận diện và xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế.

Hội viên, phụ nữ tham gia diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường tại xã Vĩnh Kim.

Sau lễ phát động, cán bộ Hội LHPN tỉnh, đại diện Hội LHPN các xã, phường và hội viên, phụ nữ xã Vĩnh Kim tham gia diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường địa phương, góp phần lan tỏa ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam và Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026 đến người dân.