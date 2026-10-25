Đồng Tháp: Phát động Cuộc vận động 'Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an'

Lễ phát động Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”.

Buổi lễ thu hút khoảng 150 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và hội viên phụ nữ tham dự. Tại đây, các đại biểu và người dân ra quân trồng 1.000 cây xanh trên các tuyến đường nông thôn mới thuộc ấp Chợ và ấp Vàm Kinh; đồng thời được hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, chỉnh trang cảnh quan môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh, việc nâng cấp Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thành “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” với 11 tiêu chuẩn cốt lõi nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, môi trường sống an toàn, xanh, sạch, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ra quân trồng 1.000 cây xanh trên các tuyến đường nông thôn mới thuộc ấp Chợ và ấp Vàm Kinh.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh kêu gọi cán bộ, hội viên và người dân tích cực thực hành lối sống xanh, hạn chế lãng phí thực phẩm, phân loại rác tại nguồn, giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần và duy trì chăm sóc các tuyến đường cây xanh.

Giai đoạn 2026 - 2030, Cuộc vận động phấn đấu 100% Hội LHPN xã, phường tuyên truyền sâu rộng các tiêu chuẩn đến hội viên; hằng năm, mỗi cơ sở Hội đăng ký hỗ trợ ít nhất 15 hộ gia đình chưa đạt tiêu chuẩn, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững tại địa phương.