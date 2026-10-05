Đồng Tháp: Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về đồng chí Phạm Hữu Lầu

Tham dự lễ phát động có các đồng chí: Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; Lê Văn Tý, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu.

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên fanpage Tuổi trẻ Đất Sen hồng, thu hút gần 2.500 lượt cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham dự. Cuộc thi dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, diễn ra trong 4 tuần, từ ngày 5-10 đến ngày 1-11-2026.

Thí sinh tham gia dự thi thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Hằng tuần, Ban Tổ chức sẽ xét trao thưởng cho 5 thí sinh có thành tích cao nhất, căn cứ vào số điểm, thời gian hoàn thành và thời điểm tham gia dự thi.

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi.

Thông qua cuộc thi, cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên có thêm cơ hội tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của đồng chí Phạm Hữu Lầu; qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tự hào về quê hương Đồng Tháp.

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi trực tuyến.