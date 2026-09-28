Đồng Tháp: Phát động Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu kiến thức pháp luật' năm 2026

Cuộc thi được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026; đồng thời góp phần tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện nghi thức phát động.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Công Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi nhấn mạnh ý nghĩa của việc đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sân chơi bổ ích, thiết thực để các tầng lớp Nhân dân chủ động tìm hiểu, cập nhật kiến thức pháp luật.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức hướng đến cung cấp những kiến thức pháp luật mới ban hành, bồi dưỡng kỹ năng xử lý các tình huống pháp lý, hình thành thói quen chủ động học tập, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; qua đó góp phần hạn chế vi phạm pháp luật và các hành vi lệch chuẩn trong xã hội.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã giới thiệu thể lệ, hướng dẫn đăng ký và cách thức tham gia cuộc thi trên nền tảng MyAloha. Nội dung thể lệ và hướng dẫn tham gia được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và fanpage Tuổi trẻ Đất Sen hồng để thí sinh thuận tiện theo dõi, chia sẻ và lan tỏa cuộc thi.

Sau nghi thức phát động, các đại biểu và thí sinh chính thức bắt đầu Cuộc thi.

Cuộc thi trực tuyến bắt đầu từ 14 giờ ngày 28-9-2026 đến 23 giờ 59 phút ngày 18-10-2026, được chia thành 3 đợt, tương ứng với 3 bảng thi. Ban Tổ chức dự kiến tổng kết và trao giải Cuộc thi vào tháng 11-2026, dự kiến ngày 6 hoặc 9-11-2026.

Sau nghi thức phát động, các đại biểu và thí sinh chính thức bắt đầu cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” năm 2026. Đây là dịp để người tham gia giao lưu, thi đua tìm hiểu pháp luật, đồng thời góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với đời sống.