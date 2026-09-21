Đồng Tháp phát động '80 ngày hành động vì cộng đồng'

Hội Chữ thập đỏ tỉnh khởi động Chương trình hỗ trợ vốn vay không lãi suất phát triển sinh kế cho các hộ khó khăn.

Chương trình tập trung huy động nguồn lực, triển khai các công trình, phần việc nhân đạo và hỗ trợ sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay trong giai đoạn từ ngày 5 đến 20-9, có 64 xã, phường và các đơn vị trực thuộc đăng ký hưởng ứng đợt thi đua. Các đơn vị đăng ký cất mới 38 căn nhà Chữ thập đỏ, sửa chữa 13 căn nhà, xây dựng 10 cầu giao thông nông thôn cùng nhiều công trình, phần việc khác; tổng nguồn lực xã hội trợ giúp nhân đạo ước trên 7 tỷ đồng.

Các đơn vị trao Bảng tượng trưng công trình, phần việc hưởng ứng “80 ngày hành động vì cộng đồng”.

Đợt thi đua được triển khai từ ngày 5-9 đến ngày 23-11-2026, theo 3 chặng. Chặng 1 là khởi động, kết nối từ ngày 7 đến ngày 20-9, tập trung hoàn thiện đăng ký công trình, phần việc, sáng kiến, khảo sát nhu cầu và huy động nguồn lực.

Chặng 2, từ ngày 21-9 đến ngày 31-10, tập trung triển khai các công trình, phần việc, hoạt động chăm sóc sức khỏe, hiến máu tình nguyện, sơ cấp cứu, hỗ trợ sinh kế, phòng ngừa và ứng phó thảm họa.

Chặng 3, từ ngày 1 đến ngày 23-11, tập trung hoàn thành, bàn giao, đánh giá kết quả, tổ chức “Ngày Cộng đồng” và lựa chọn các mô hình, sáng kiến, câu chuyện nhân ái tiêu biểu để lan tỏa.

Điểm đáng chú ý của chương trình là yêu cầu gắn hoạt động thi đua với sản phẩm, người thụ hưởng và kết quả cụ thể. Bên cạnh các hình thức trợ giúp trước mắt, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ vốn vay không lãi suất phát triển sinh kế cho 80 hộ khó khăn, hướng tới tăng khả năng tự chủ và cải thiện điều kiện cuộc sống của các hộ được hỗ trợ.

Phát biểu phát động, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp Đặng Thị Thu Uyên nhấn mạnh yêu cầu không chạy theo số lượng, mà phải gắn từng kết quả với một người, một hoàn cảnh và một nhu cầu cụ thể được giải quyết.

Theo đồng chí Đặng Thị Thu Uyên, công tác nhân đạo cũng cần hướng tới việc giúp người dân chủ động phòng ngừa rủi ro, nâng khả năng tự bảo vệ và từng bước đứng lên từ khó khăn.

Các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ tại Lễ phát động.

Tại Lễ phát động, Ban Tổ chức trao 80 phần hỗ trợ nhân đạo cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, khởi động Chương trình hỗ trợ vốn vay không lãi suất phát triển sinh kế. Đây là hai nhóm hoạt động được triển khai song song trong đợt thi đua: Hỗ trợ những nhu cầu trước mắt và tạo thêm nguồn lực để các hộ khó khăn phát triển sinh kế.

Toàn đợt thi đua đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể: Hỗ trợ sinh kế bằng vốn vay không lãi suất cho 80 hộ khó khăn; tiếp nhận ít nhất 5.000 đơn vị máu tình nguyện; cung cấp 8.000 suất ăn miễn phí; triển khai 8 sáng kiến đổi mới vì cộng đồng; xây dựng 8 câu chuyện nhân ái và tôn vinh 8 gương nhân ái tiêu biểu cấp tỉnh.

Ngày 23-11-2026, “Ngày Cộng đồng” sẽ được tổ chức đồng loạt gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.