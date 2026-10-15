Đồng Tháp: Phạt doanh nghiệp kinh doanh gạo nhập khẩu 55 triệu đồng

Đội Quản lý thị trường số 5 kiểm tra hồ sơ, làm rõ vi phạm về nhãn hàng hóa đối với gạo tấm nhập khẩu có xuất xứ từ Ấn Độ. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Tháp, vụ việc được phát hiện sau khi Đội QLTT số 5 tiếp nhận thông tin vi phạm hành chính do Đội QLTT số 7 chuyển giao.

Ngày 2/10/2026, Đội QLTT số 5 tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Lương thực LN, hoạt động kinh doanh gạo trên địa bàn xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Tại thời điểm kiểm tra, Giám đốc Công ty cho biết số gạo tấm được mua từ một doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu hàng hóa và chịu trách nhiệm về việc ghi nhãn. Sản phẩm có ngày sản xuất tháng 6/2026, hạn sử dụng tháng 6/2029, xuất xứ Ấn Độ.

Theo trình bày của doanh nghiệp, trong tháng 8/2026, Công ty đã bán 530 bao gạo tấm, mỗi bao nặng 50 kg, với tổng khối lượng 26.500 kg cho một hộ kinh doanh tại xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra xác định số gạo tấm này có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa được dán nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty không còn tồn kho mặt hàng gạo tấm nói trên.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, Giám đốc Công ty thừa nhận hành vi buôn bán hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Số hàng hóa vi phạm là lương thực, có giá trị gần 225 triệu đồng.

Ngày 9/10/2026, Đội trưởng Đội QLTT số 5 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Lương thực LN, với số tiền 55 triệu đồng.

Theo Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp, vụ việc cho thấy vai trò của công tác phối hợp, trao đổi và chuyển giao thông tin giữa các đơn vị trong lực lượng QLTT, góp phần phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm quy định về ghi nhãn hàng hóa, bảo đảm hàng hóa lưu thông trên thị trường đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định./.