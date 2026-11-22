Ngày 22/11, Công an phường Cai Lậy cho biết, đã phối hợp với Tổ công tác UBND phường và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành các thủ tục tiêu hủy toàn bộ 123 con lợn nhiễm bệnh, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch.

Công an phường đã tham mưu UBND phường Cai Lậy ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.C. (SN 1987, ngụ TP Cần Thơ), chủ số lợn nói trên, với tổng số tiền 12,5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tiêu hủy số lợn nhiễm dịch tả.

Trước đó, tối 19/11, qua tin báo của người dân, Công an phường Cai Lậy kiểm tra xe ô tô tải đang dừng tại khu vực chợ Tam Long (phường Cai Lậy). Trên xe có 123 con lợn nhưng tài xế và chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Công an phường đã lập biên bản, đưa phương tiện cùng những người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Qua làm việc, tài xế khai được thuê điều khiển phương tiện đến tỉnh Đồng Nai nhận lợn, sau đó vận chuyển đến giao tại khu vực chợ Tam Long. Riêng C. khai nhận là chủ số lợn trên, mua tại Đồng Nai với giá 28.000 đồng/kg. Tổng trọng lượng đàn lợn khoảng 3.400kg, trị giá khoảng 97 triệu đồng. Sau đó, C. vận chuyển số lợn đến chờ bán cho một người khác tại khu vực chợ Tam Long với giá 32.000 đồng/kg.

Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II xác định toàn bộ số lợn bị tạm giữ dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.