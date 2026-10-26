Đồng Tháp: Phấn đấu trở thành trung tâm phát triển thủy sản của vùng

Tỉnh Đồng Tháp có diện tích lớn nuôi cá tra

Tỉnh Đồng Tháp sở hữu mạng lưới sông Tiền, sông Hậu cùng khu vực ngập lũ Đồng Tháp Mười rộng lớn và hơn 30km bờ biển. Điều này cho phép phát triển cả nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước mặn và nước lợ với nhiều loại hình sản xuất khác nhau và đối tượng nuôi cũng đa dạng

Toàn tỉnh hiện có trên 20.000ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Sản lượng đạt gần 1 triệu tấn/ năm, giá trị sản xuất đạt gần 22.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh Đồng Tháp cũng có những lợi thế có khả năng tạo vị thế dẫn đầu như: Sản xuất giống cá tra và giống thủy sản nước ngọt chất lượng cao; nuôi trồng, chế biến sâu và kinh tế tuần hoàn cá tra; dữ liệu, đổi mới sáng tạo và công nghệ thủy sản; liên kết thủy sản nước ngọt - nước lợ - biển; trung tâm logistics, chế biến và xuất khẩu thủy sản, góp phần đưa thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng của tỉnh...

Tỉnh Đồng Tháp có nhiều cơ sở chế biến cá tra

Trên cơ sở đó, tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu trở thành trung tâm phát triển thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2030 với giá trị sản xuất thủy sản ước đạt hơn 37.000 tỷ đồng; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt hơn 24.000ha; tổng sản lượng thủy sản sản xuất đạt 1,4 triệu tấn, tăng 5,2%/năm; 100% tàu cá thuộc diện đăng ký được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quản lý tàu cá và thực hiện cập nhật trên hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Trong giai đoạn 2026-2027, tỉnh tập trung hoàn thiện dữ liệu nền và phương pháp thống kê phục vụ công tác quản lý, điều hành ngành thủy sản.

Đến năm 2027, hoàn thành điều tra, xác lập cơ sở dữ liệu và phương pháp thống kê sản phẩm chế biến sâu ngành thủy sản; trên cơ sở đó xây dựng lộ trình nâng tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu, phấn đấu đến năm 2030 tăng tối thiểu 10 điểm phần trăm so với năm 2027.

Đồng thời, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu xác định tỷ lệ sản lượng thủy sản chủ lực tham gia liên kết chuỗi; trên cơ sở đó tổ chức theo dõi, điều hành và phấn đấu đến năm 2030 tăng tối thiểu 20 điểm phần trăm so với năm 2027. Đến năm 2030, 100% cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử.

Tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Tháp trở thành trung tâm thủy sản hiện đại, sinh thái, tuần hoàn và có năng lực cạnh tranh quốc tế; dẫn đầu về giống thủy sản chất lượng cao, chế biến sâu cá tra, đổi mới sáng tạo và quản trị ngành bằng dữ liệu; phát triển hài hòa thủy sản nước ngọt, nước lợ, thủy sản biển, bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển trên nền tảng kinh tế nông nghiệp hiện đại, kinh tế xanh và chuyển đổi số toàn diện.