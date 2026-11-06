Đồng Tháp phấn đấu sớm hoàn thành việc khám sức khỏe toàn dân

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương, thực hiện chủ trương chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí giai đoạn 2026-2030. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm chủ động phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, từng bước chuyển từ tư duy tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.

Tính đến ngày 31/10, toàn tỉnh có hơn 3,4 triệu lượt người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đạt tỷ lệ 99,92%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn thăm hỏi người dân đến khám sức khỏe tại điểm Trung tâm Y tế khu vực Cao Lãnh 1. (Ảnh: Thanh Hoàng)

Kết quả trên thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân. Trong tổng số 102 xã, phường, có 94 địa phương đạt tỷ lệ khám sức khỏe 100%; 8 địa phương còn lại đạt từ 90% trở lên. Đây là kết quả đáng ghi nhận, tạo tiền đề để tỉnh hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Hiện Sở Y tế đang cùng các địa phương rà soát, đối chiếu danh sách, bảo đảm không tính trùng hoặc bỏ sót người chưa được khám. Tại những địa phương chưa đạt 100%, các bộ phận liên quan khẩn trương phối hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho các trường hợp còn lại.

Song song với nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe, Đồng Tháp đã triển khai các giải pháp đẩy nhanh Chiến dịch tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe và dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh. Qua đó, từng bước hình thành hệ thống thông tin sức khỏe đồng bộ, phục vụ quản lý, theo dõi sức khỏe người dân lâu dài.

Theo Sở Y tế, đến ngày 31/10, trong tổng số hơn 3,4 triệu người dân được khám sức khỏe, có 608.137 hồ sơ được nhập trực tiếp trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế; hơn 2,7 triệu hồ sơ được nhập trên file Excel đã chuẩn hóa; còn 26.641 hồ sơ đang tiếp tục được hoàn thiện theo quy định.

Riêng tại các trạm y tế xã, phường, hơn 3,2 triệu trường hợp đã được nhập liệu trên file Excel và Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế, đạt tỷ lệ 94,41%. Trong đó, hơn 2,6 triệu hồ sơ được nhập trên file Excel và 574.627 hồ sơ được cập nhật trực tiếp trên cổng dữ liệu.

Đối với các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực và phòng khám đa khoa, có 154.384 người đã được khám và thực hiện nhập liệu, chiếm tỷ lệ 13,4%. Trong đó, 120.874 hồ sơ được nhập trên file Excel và 33.510 hồ sơ được cập nhật trực tiếp trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.

Tỉnh Đồng Tháp tỉnh có hơn 3,4 triệu lượt người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đạt tỷ lệ 99,92%. (Ảnh Thanh Hoàng)

Theo số liệu thống kê của tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có hơn 3,1 triệu công dân từ 6 tuổi trở lên. Trong đó, hơn 2,6 triệu người đã tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, đạt tỷ lệ 84,63%. Còn khoảng 486.849 công dân chưa tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, chiếm 15,37%, chưa thể khai thác đầy đủ tiện ích của Sổ sức khỏe điện tử.

Sở Y tế đề nghị Công an tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn người dân tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và tạo lập Sổ sức khỏe điện tử. Đặc biệt, cần có giải pháp hỗ trợ những trường hợp không sử dụng điện thoại thông minh, bảo đảm người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp cận các tiện ích số.

Các xã, phường tiếp tục phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên và lực lượng Công an cơ sở trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân; tổ chức các đợt hỗ trợ lưu động tại khu dân cư, ưu tiên vùng sâu, vùng xa và những nhóm còn hạn chế kỹ năng sử dụng công nghệ.