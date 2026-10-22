Đồng Tháp phấn đấu phát hiện trên 80% bệnh nhân lao bị mắc trong cộng đồng

Trong giai đoạn 2021 - 2026, thông qua Dự án với nguồn ngân sách hỗ trợ khoảng 23,3 tỷ đồng cho địa bàn Đồng Tháp và 19,5 tỷ đồng cho địa bàn Tiền Giang, các mô hình phát hiện bệnh lao đã chứng minh được sự hiệu quả. Điển hình, mô hình phát hiện tích cực tại cơ sở y tế (ICF) đã giúp phát hiện 1.455 ca lao tại Đồng Tháp (chiếm 44,8% tổng số ca được dự án hỗ trợ) và 2.060 ca lao tại Tiền Giang (chiếm 65%).

Dù tỷ lệ điều trị thành công cho bệnh nhân lao các thể của địa phương được duy trì ở mức cao hơn trung bình toàn quốc (đạt từ trên 87,8% đến hơn 93%), nhưng trên thực tế, Việt Nam và địa bàn tỉnh vẫn còn khoảng 40% người mắc lao chưa được phát hiện hoặc chưa được đưa vào hệ thống quản lý điều trị.

PGS. TS. Nguyễn Bình Hòa, Phó Trưởng Ban điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia, phát biểu.

Để hiện thực hóa mục tiêu thu hẹp khoảng trống 40% người mắc lao chưa được phát hiện hoặc chưa được đưa vào hệ thống quản lý điều trị, chiến lược 2X kết hợp chụp X-quang ngực và xét nghiệm sinh học phân tử Xpert tiếp tục được xem là giải pháp trọng tâm nhằm tầm soát, phát hiện bệnh sớm.

Quang cảnh các đại biểu nghe báo cáo hoạt động phòng, chống lao.

Bên cạnh việc đẩy mạnh sàng lọc, trong giai đoạn 2026 - 2030, ngành Y tế địa phương đặt mục tiêu phát hiện trên 80% bệnh nhân lao hiện mắc trong cộng đồng; đồng thời, phấn đấu đạt tỷ lệ điều trị thành công trên 92% đối với Đồng Tháp (cũ) và duy trì trên 93% đối với Tiền Giang (cũ).

Nhằm đảm bảo đạt được các chỉ tiêu này và duy trì tính bền vững lâu dài sau khi dự án kết thúc, lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế khẩn trương tháo gỡ khó khăn về việc thanh toán xét nghiệm Xpert qua bảo hiểm y tế, chủ động đấu thầu cung ứng thuốc lao hàng 1 nguồn bảo hiểm y tế; đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương lồng ghép khám sàng lọc lao vào kế hoạch khám sức khỏe định kỳ của Nhân dân.