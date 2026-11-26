Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến các xã, phường trong tỉnh.

Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 1 năm triển khai thực hiện, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập Ban Chỉ đạo chương trình giảm nghèo tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các địa phương đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Theo kết quả rà soát sơ bộ năm 2026, tính theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh còn 4.739 hộ nghèo, chiếm 0,49%, giảm 1.959 hộ so với cuối năm 2025. Đối với chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030, toàn tỉnh còn 4.891 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,51%, thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 là 0,56%.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo và gợi ý thảo luận tại hội nghị.

Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo được triển khai đồng bộ. Toàn tỉnh vận động được 31,3 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và hơn 115 tỷ đồng từ các nguồn xã hội hóa. Chính sách tín dụng ưu đãi đã hỗ trợ 1.151 lượt khách hàng với tổng doanh số cho vay hơn 72,7 tỷ đồng; hàng trăm căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng, sửa chữa, góp phần giúp các hộ khó khăn ổn định cuộc sống.

Đáng chú ý, 100% hộ nghèo theo kết quả rà soát cuối năm 2025, với 6.698 hộ, đã được các tổ chức thành viên Mặt trận nhận theo dõi, hỗ trợ. Mô hình “An sinh cộng đồng” gắn với Tổ Nhân dân tự quản được triển khai tại 63/102 xã, phường; Hội nghị gặp gỡ người nghèo được tổ chức tại 72/102 xã, phường. Nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế thiết thực như: “Hội quán”, “Ngân hàng bò sinh sản”, “Tổ phụ nữ đan lục bình xuất khẩu” tiếp tục được duy trì và nhân rộng.

Đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giảm nghèo vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống mức thấp nhưng nhóm hộ nghèo còn lại phần lớn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như: Người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, hạn chế khả năng lao động. Đáng chú ý, trong 1.605 hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở, còn 767 hộ chưa đủ điều kiện xây dựng do vướng mắc về đất ở, pháp lý và quy hoạch. Việc rà soát, phân loại nguyên nhân nghèo ở một số địa phương chưa sâu sát; hỗ trợ sinh kế có nơi chưa gắn với nhu cầu thực tế và khả năng của từng hộ.

Tại hội nghị, đại biểu đã phát biểu tham luận, thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị đề xuất nhiều giải pháp cho công tác giảm nghèo trong thời gian tới.

Đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân trong thực hiện công tác giảm nghèo thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, giảm nghèo bền vững phải được xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, cần chuyển mạnh tư duy từ hỗ trợ đơn thuần sang hỗ trợ đúng nhu cầu, phù hợp với hoàn cảnh từng hộ; lấy người nghèo làm trung tâm, lấy hiệu quả cải thiện thu nhập, việc làm, nhà ở và khả năng tự duy trì thoát nghèo làm thước đo.

Đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Phan Văn Thắng yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương rà soát, tham mưu triển khai đồng bộ Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030; phân công nhiệm vụ theo phương châm “5 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn về đất ở, nhà ở cho các hộ nghèo; triển khai các giải pháp hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi, gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Xã Tân Long phát biểu tham luận tại hội nghị.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động Quỹ “Vì người nghèo”, kết nối các nguồn lực xã hội hóa; trong quý I-2027, rà soát, cập nhật việc phân công tổ chức thành viên nhận đỡ đầu các hộ nghèo mới phát sinh hoặc có biến động, bảo đảm không bỏ sót đối tượng. Đồng thời, nhân rộng mô hình “An sinh cộng đồng”, duy trì Hội nghị gặp gỡ người nghèo tại 102 xã, phường.

Đối với đảng ủy các xã, phường, đồng chí yêu cầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác giảm nghèo trên địa bàn; phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức gặp gỡ, đối thoại để nắm rõ nguyên nhân nghèo, xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể, phù hợp với từng hoàn cảnh; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm các chính sách được triển khai đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng Tháp không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, phấn đấu cơ bản hoàn thành mục tiêu vào năm 2029. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự chủ động vươn lên của mỗi người dân.