Ông Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại hội nghị sơ kết thực hiện mục tiêu xây dựng xã, phường không ma tuý năm 2025 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2026. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nhiều địa phương đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, từng bước xây dựng địa bàn an toàn.

Nỗ lực cùng thực hiện mục tiêu xã, phường không ma túy

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã ban hành nghị quyết, kế hoạch triển khai xây dựng địa bàn không ma túy, gắn với tình hình thực tế tại cơ sở.

Tại xã Thanh Hưng, cấp ủy, chính quyền xác định công tác phòng, chống ma túy, quản lý, giáo dục và hỗ trợ người nghiện, người sau cai nghiện là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Ông Huỳnh Đức Thạnh, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hưng cho biết, thực hiện Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Trên cơ sở đó, xã ban hành các nghị quyết, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế địa bàn.

Lực lượng Công an xã chủ động triển khai các giải pháp chuyển hóa địa bàn, quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai nghiện. Hiện xã đang quản lý 4 người sử dụng ma túy, 16 người nghiện và 45 người sau cai nghiện.

Xã cũng triển khai hai mô hình “Chăm lo cho con của can, phạm nhân” và “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng”. Thông qua các mô hình, những trường hợp chấp hành tốt quy định được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện. Đến nay, xã Thanh Hưng cơ bản đáp ứng các tiêu chí xây dựng xã không ma túy năm 2026.

Tại xã Cái Bè, Đảng ủy xã đã xây dựng nghị quyết, triển khai các nhiệm vụ nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, ngành và nhân dân, phấn đấu xây dựng xã không ma túy trước năm 2030.

Ông Phan Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Cái Bè cho biết, đây là nhiệm vụ gắn với mục tiêu chung của tỉnh trong thực hiện công tác phòng, chống ma túy. Trong đó, xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong nắm tình hình, quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thời gian qua, thông qua phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy tại xã Cái Bè từng bước được kiềm chế, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Giảm nguồn cung, giảm nhu cầu và giảm tác hại của ma túy

Đại diện Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả điều trị cho người nghiện ma tuý trên địa bằng tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Theo ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và sự tham gia của nhân dân, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ.

Lực lượng Công an chủ động nắm tình hình, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; phối hợp với các ngành, các cấp triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Tháp, sau hai tuần triển khai đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng kiểm tra, rà soát, quản lý và xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy, lực lượng Công an các cấp đã đấu tranh, triệt xóa 59 vụ, bắt giữ 74 đối tượng phạm tội về ma túy. Qua rà soát, có 754 đối tượng được đưa vào diện quản lý theo kế hoạch, gồm người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ngoài xã hội, người sau cai nghiện và 671 đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đang quản lý khoảng 1.700 người sử dụng trái phép chất ma túy và hơn 3.000 người sau cai nghiện. Toàn tỉnh có 10 cơ sở điều trị và 3 cơ sở cấp phát thuốc Methadone, phục vụ 283 người đang điều trị. Việc duy trì điều trị Methadone góp phần hỗ trợ người nghiện ổn định sức khỏe, hạn chế nguy cơ tái sử dụng ma túy và vi phạm pháp luật.

Với quyết tâm xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu trong năm 2026 có 50% xã, phường đạt tiêu chí không ma túy và đến cuối năm 2030 đạt 100%.

Để thực hiện mục tiêu này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm, xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài; triển khai các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cần được đẩy mạnh bằng những hình thức thiết thực, dễ tiếp cận, chú trọng tại trường học, khu dân cư, khu công nghiệp, khu vực nông thôn và các nhóm có nguy cơ cao. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, kiên quyết không thử, không sử dụng và không tiếp tay cho ma túy.

Lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm tội phạm ma túy. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tăng cường phối hợp trong công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái nghiện.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng phát huy vai trò của nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng mỗi gia đình, khu dân cư trở thành một địa bàn tích cực tham gia phòng, chống ma túy.