Đồng Tháp phấn đấu 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non vào năm 2029

Theo Công văn số 3237/UBND-KGVX, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 996/KH-UBND ngày 26-6-2026 và lộ trình đăng ký đạt chuẩn phổ cập giáo dục để chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm, đồng thời định kỳ báo cáo kết quả theo quy định.

Đối với UBND các xã, phường, tỉnh yêu cầu những địa phương chưa ban hành kế hoạch khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế. Kế hoạch phải xác định cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; đồng thời gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm tính khả thi và huy động hiệu quả các nguồn lực.

Tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ tiêu chí, điều kiện phổ cập giáo dục mầm non; chủ động khắc phục những tiêu chí còn thiếu hoặc chưa đạt, thường xuyên cập nhật, đánh giá kết quả thực hiện và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch theo tình hình thực tế.

Cùng với đó, các địa phương cần ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục mầm non; rà soát, bổ sung quỹ đất, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, phòng học, công trình phụ trợ, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhằm đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Công tác rà soát đội ngũ nhà giáo cũng được chú trọng, nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ quản lý và giáo viên mầm non theo yêu cầu vị trí việc làm.

UBND tỉnh đồng thời yêu cầu thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non. Các địa phương phải thường xuyên kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời chú trọng cập nhật, chuẩn hóa và quản lý chặt chẽ hệ thống dữ liệu phổ cập.

Đáng chú ý, đối với các xã, phường được giao chỉ tiêu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi trong giai đoạn 2026 - 2028, UBND tỉnh yêu cầu có giải pháp đột phá, tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt để hoàn thành đúng tiến độ. Các xã, phường còn lại chủ động hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2029, toàn tỉnh có 100% xã, phường được công nhận đạt chuẩn.

Theo lộ trình dự kiến, toàn tỉnh có 102 đơn vị cấp xã được đưa vào kế hoạch đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi trong giai đoạn 2026 - 2030. Năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh huy động 47.191 trẻ 3 và 4 tuổi, đạt 74,56%. Lộ trình dự kiến có 27 đơn vị đạt chuẩn trong năm 2026, 21 đơn vị vào năm 2027, 15 đơn vị vào năm 2028 và 39 đơn vị vào năm 2029.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ đúng độ tuổi đến trường, duy trì sĩ số và ủng hộ chính sách của Nhà nước; đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong quá trình thực hiện kế hoạch.

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi.