Đồng Tháp: Phá hoại gần 8.000kg sầu riêng vì mâu thuẫn

Hiện trường sầu riêng bị hủy hoại. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Trước đó, Công an xã Phú Hựu nhận được trình báo của ông P.V.P., sinh năm 1965, thường trú ấp An Hòa, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp về việc vườn sầu riêng của ông bị người khác phun thuốc trừ sâu vào trái của 110 cây sầu riêng đang trồng trên đất vườn, hậu quả, tất cả trái sầu riêng trên cây đều bị nám vỏ và rụng dần xuống đất.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Hựu đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh cùng Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8, tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường và tiến hành xác minh, rà soát đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phú Hựu đã mời Phạm Hữu Nghĩa, sinh năm 1993, ngụ ấp An Hòa, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp (cháu ruột ông P.) làm việc.

Đối tượng Phạm Hữu Nghĩa. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Qua làm việc, Nghĩa thừa nhận do có mâu thuẫn với ông P. trong việc sử dụng chung cống ngăn nước vào vườn, nên khoảng 20 giờ đến 22 giờ ngày 11/10, Nghĩa pha 3 bình thuốc diệt cỏ xịt vào trái của 110 cây sầu riêng của ông P.

Qua kiểm tra cân trọng lượng, xác định 6.940kg sầu riêng loại Thái và 822kg sầu riêng loại Ri 6 bị thiệt hại rụng trái, chưa xác định có bị thiệt hại về cây. Thiệt hại tài sản ước tính hơn 500 triệu đồng.

Hiện, Công an xã Phú Hựu đang kiểm tra xác định giá trị tài sản bị thiệt hại để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.