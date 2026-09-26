Đồng Tháp: Ổn định dạy học tại các trường sau sắp xếp

Tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thăm hỏi học sinh tại Trường THCS Tháp Mười.

Tại Trường THCS Tháp Mười, sau khi sáp nhập Trường THCS Mỹ Hòa và Trường THCS Mỹ An vào Trường THCS Tháp Mười, nhà trường tổ chức hoạt động tại 3 điểm trường. Năm học 2026 - 2027, trường có 69 lớp với 2.749 học sinh. Trong đó, điểm chính có 44 lớp, 1.820 học sinh; điểm Mỹ Hòa 16 lớp, 583 học sinh và điểm Mỹ An 9 lớp, 346 học sinh.

Nhà trường hiện có 145 cán bộ, giáo viên, nhân viên trên tổng số 147 biên chế được giao; trong đó, có 3 cán bộ quản lý, 129 giáo viên và 13 nhân viên. Sau sắp xếp, trường tập trung ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, sắp xếp tổ chuyên môn, bố trí đội ngũ và thời khóa biểu phù hợp với từng điểm trường. Đến nay, hoạt động dạy học cơ bản ổn định, đi vào nền nếp.

Trường chủ động rà soát tình hình sách giáo khoa, hỗ trợ học sinh còn thiếu sách bằng nhiều hình thức như: Cho sử dụng chung, mượn sách thư viện, khai thác học liệu điện tử và liên hệ đơn vị phát hành để bổ sung. Đồng thời, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, sử dụng hồ sơ điện tử, sổ đầu bài điện tử và các phần mềm quản lý.

Đối với giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI), trường triển khai theo yêu cầu 12 tiết/lớp/năm học; điểm Mỹ An tổ chức các chuyên đề AI trong thời gian học buổi thứ hai, các điểm còn lại lồng ghép, tích hợp phù hợp vào môn học và hoạt động giáo dục.

Tiến sĩ Lê Quang Trí (đứng thứ 2 từ trái sang) kiểm tra phòng y tế học đường Trường THCS và THPT Đốc Binh Kiều.

Tại Trường THCS và THPT Đốc Binh Kiều, nhà trường hiện tổ chức dạy học tại 3 điểm trường với 53 lớp, 2.121 học sinh; gồm 39 lớp THCS và 14 lớp THPT. Đội ngũ nhà trường có 121 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Sau sắp xếp, nhà trường tập trung xây dựng kế hoạch giáo dục, phân công nhiệm vụ, bố trí thời khóa biểu và ổn định nền nếp dạy học. Do một số học sinh chưa có đủ sách giáo khoa, nhà trường hướng dẫn giáo viên, học sinh sử dụng bản sách mềm; đồng thời, đã thống kê, đăng ký số lượng sách cần bổ sung, dự kiến cung cấp cho học sinh từ đầu tháng 10-2026.

Qua làm việc, Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Quang Trí ghi nhận tinh thần chủ động của các nhà trường trong ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tạo không khí làm việc vui vẻ, thân thiện trong hội đồng sư phạm sau sáp nhập.

Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị, các trường tiếp tục chuyển đổi tư duy từ quản lý sang quản trị; phân công, khai thác hiệu quả đội ngũ nhà giáo theo hướng khoa học, hợp lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất sau sắp xếp. Đối với trường có nhiều điểm, cần tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, nghiên cứu lắp đặt camera để hỗ trợ theo dõi, điều hành.

Giám đốc Sở GD&ĐT lưu ý, các nhà trường tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, xây dựng môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện; chủ động tháo gỡ khó khăn, ổn định dạy học sau sắp xếp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.