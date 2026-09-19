Đồng Tháp: Nút giao tuyến tránh Quốc lộ 30 chính thức có đèn tín hiệu giao thông

Đèn tín hiệu tại nút giao tuyến tránh Quốc lộ 30 - Quốc lộ 30 cũ đang vận hành thử nghiệm.

Trước đây, nút giao giữa tuyến tránh Quốc lộ 30 và Quốc lộ 30 cũ, đoạn gần chân cầu Phong Mỹ, chỉ tổ chức giao thông bằng đảo phân cách mềm, không có đèn tín hiệu. Trong khi đó, lưu lượng phương tiện qua khu vực ngày càng lớn, nhất là các phương tiện từ hướng cầu Phong Mỹ lưu thông tốc độ cao khi vào nút giao; khu vực lân cận lại có khu công nghiệp nên mật độ xe tải, xe container qua lại thường xuyên. Thực tế, va chạm và tai nạn giao thông đã nhiều lần xảy ra tại đây, khiến người dân nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương, ngành chức năng.

Tiếp thu ý kiến Nhân dân, ngày 21-5-2026, UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt chủ trương cải tạo nút giao; đến ngày 17-7-2026, tỉnh phê duyệt dự án nhằm giảm tai nạn, giảm nguy hiểm cho người và phương tiện qua khu vực.

Ngày 28-8-2026, Ban Quản lý bảo trì xây dựng Đồng Tháp thông báo khởi công, thời gian thi công dự kiến 45 ngày. Do tính cấp thiết, đơn vị đã phối hợp đẩy nhanh tiến độ, thi công vượt kế hoạch đề ra.

Đến ngày 18-9, các hạng mục chính đã hoàn thành: Lắp mới trụ đèn tín hiệu, tủ điều khiển đèn chính và phụ; tháo dỡ trụ đèn chớp vàng và đảo phân luồng bằng nhựa hiện hữu; bố trí lại vạch sơn, biển báo theo quy định. Hệ thống đèn tín hiệu hiện đang vận hành thử nghiệm.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, trong thời gian chạy thử, nếu giao thông tại nút giao ổn định sẽ tiến hành nghiệm thu; trường hợp cần thiết sẽ điều chỉnh thời gian giữa các pha đèn cho phù hợp thực tế.

Tổng mức đầu tư công trình gần 1 tỷ đồng, gồm chi phí xây dựng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư..., từ nguồn kinh phí bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2026 do Ban An toàn giao thông tỉnh quản lý.