Đồng Tháp: Nông nghiệp duy trì tăng trưởng trong 9 tháng năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng qua, Sở NN&MT tập trung chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ trên lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; chủ động theo dõi tình hình sản xuất, phòng, chống hạn, mặn, sâu bệnh trên cây trồng và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo báo cáo, lĩnh vực trồng trọt có lũy kế giá trị tăng thêm 42.055 tỷ đồng, đạt 99,96% kế hoạch 9 tháng. Sản lượng lúa thu hoạch hơn 3,136 triệu tấn. Đáng chú ý, cây lâu năm đạt giá trị 20.985 tỷ đồng, đạt hơn 101% kế hoạch. Theo đó, sản lượng gần 1,84 triệu tấn, tăng hơn 137.000 tấn so cùng kỳ. Diện tích hoa - kiểng tiếp tục được mở rộng, đạt 4.405 ha.

Lĩnh vực chăn nuôi đạt giá trị 8.592 tỷ đồng, tương đương với kế hoạch 9 tháng; lĩnh vực thủy sản đạt giá trị 9.029 tỷ đồng, đạt 100,24% kế hoạch 9 tháng. Sản lượng cá tra thu hoạch đạt 475.000 tấn, tăng 46.648 tấn so cùng kỳ. Các đối tượng nuôi chủ lực khác như tôm, nhuyễn thể cũng duy trì đà tăng trưởng.

Cùng với phát triển sản xuất, công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả. Sở NN&MT đã thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ công tác kiểm kê đất đai, quy hoạch và quản lý đất công.

Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, quy trình thẩm định và cấp phép hồ sơ đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước cơ bản được giải quyết đúng hạn, kéo giảm đáng kể số lượng hồ sơ trễ hạn.

Hoạt động kiểm soát nguồn thải và thu phí nước thải công nghiệp đi vào nền nếp. Sở NN&MT cũng đã kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh của người dân về ô nhiễm qua đường dây nóng, đồng thời tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các bãi chôn lấp.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý, điều hành của ngành vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục trong những tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp với Sở NN&MT, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, phát triển nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án của ngành; chủ động rà soát, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ, dự án trọng điểm được giao, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026.