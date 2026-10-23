Đồng Tháp nói gì về tin đồn CSGT truy đuổi người vi phạm gây tai nạn?

Ngày 23/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ nguồn gốc thông tin sai sự thật về lực lượng CSGT do tài khoản Facebook có tên “Damsan Rčăm” đăng tải.

Trước đó, vào ngày 22/10, tài khoản mạng xã hội trên đăng bài viết kèm hình ảnh, cho rằng một người tham gia giao thông vì bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng truy đuổi nên đã dẫn đến tai nạn, va chạm giao thông. Để tăng tính thuyết phục và thu hút sự chú ý, bài đăng còn "thêm thắt" các nội dung phân tích về hệ lụy cũng như mức xử phạt đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Thông tin bịa đặt đăng tải trên mạng xã hội.

Ngay sau khi thông tin xuất hiện, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã vào cuộc rà soát. Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng khẳng định trên địa bàn tỉnh hoàn toàn không xảy ra vụ việc nào như nội dung tài khoản “Damsan Rčăm” đăng tải.

Theo cơ quan công an, hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng thực thi pháp luật và tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Đặc biệt, việc người dùng mạng xã hội thiếu cảnh giác, vô tư nhấn "like" (thích), chia sẻ (share) hoặc bình luận dưới bài viết cũng góp phần trực tiếp làm thông tin sai lệch bị phát tán rộng rãi hơn.

Hiện, Phòng CSGT tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ nguồn phát tán, động cơ của đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, thận trọng trước các thông tin trôi nổi trên mạng xã hội. Tuyệt đối không tương tác, chia sẻ hoặc bình luận phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các thông tin liên quan đến hoạt động của lực lượng Công an. Khi phát hiện các bài đăng có dấu hiệu sai sự thật, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý.