Đồng Tháp: Nổ lò hơi trong khu công nghiệp, 2 người bị thương

Thông tin ban đầu, vụ nổ lò hơi xảy ra khoảng 8h ngày 21/10, tại Công ty TNHH Nhôm Á Châu Việt Nam (thuộc Khu công nghiệp Long Giang).

Hai người bị thương được xác định là T.X.J. (SN 1969, quốc tịch Trung Quốc), giám sát công trình điện đang thi công tại nhà máy và V.V.T. (SN 2003, ngụ xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp), công nhân bộ phận thiết bị điện.

Hiện trường vụ nổ lò hơi, khiến hai người bị thương.

Sau vụ việc, cả hai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu. Tình trạng sức khỏe của các nạn nhân đang được tiếp tục cập nhật. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ lò hơi, đồng thời thống kê thiệt hại.