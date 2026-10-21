Đồng Tháp: Nổ lò hơi tại Khu công nghiệp Long Giang, 2 công nhân nhập viện cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 21/10. Thời điểm trên, lò hơi tại nhà máy của Công ty TNHH Nhôm Á Châu Việt Nam bất ngờ phát nổ, khiến hai người đang làm việc tại khu vực này bị thương.

Các nạn nhân được xác định gồm: ông Tuo Xian Jin (SN 1969, quốc tịch Trung Quốc), giám sát công trình điện thuộc Công ty Chang Xin đang thi công tại nhà máy; và anh Võ Văn Trường (SN 2003, quê quán Mỹ Tịnh An, Đồng Tháp), công nhân bộ phận thiết bị điện của Công ty Nhôm Á Châu Việt Nam.

Hiện trường vụ nổ lò hơi. (Ảnh: NDCC)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng sơ cứu và đưa cả hai công nhân đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu. Hiện tình hình sức khỏe của các nạn nhân đang được đội ngũ y bác sĩ theo dõi chặt chẽ.

Sức ép từ vụ nổ không chỉ gây thương tích về người mà còn làm hư hỏng, thiệt hại tài sản của một số doanh nghiệp lân cận trong Khu công nghiệp Long Giang, trong đó có hai công ty Jongjin và Apache.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động, đồng thời thống kê chi tiết mức độ thiệt hại về tài sản của các đơn vị liên quan.