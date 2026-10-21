Đồng Tháp: Nổ lò hơi, 2 công nhân bị thương

Hiện trường vụ nổ lò hơi. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khoảng 8 giờ cùng ngày, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhôm Á Châu Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Long Giang xảy ra vụ tai nạn lao động (nổ lò hơi) làm bị thương một công nhân Trung Quốc và một công nhân người Việt Nam.

Công nhân người Trung Quốc tên Tuo Xian Jin (Đà Tiền Kim), sinh 1969 và là người Giám sát công trình điện của Công ty Chang Xin đang gia công xây dựng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn nhôm Á Châu; công nhân người Việt Nam tên Võ Văn Trường, sinh 2003, ngụ xã Mỹ Tịnh An (tỉnh Đồng Tháp) thuộc bộ phận thiết bị điện của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhôm Á Châu Việt Nam.

Vụ nổ lò hơi gây thiệt hại một số tài sản ban đầu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hiện, 2 công nhân này đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp). Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Tiền Giang cho biết, công nhân người Trung Quốc bị thương nhẹ ở chân, công nhân người Việt Nam bị thương nặng.

Vụ nổ lò hơi này còn gây thiệt hại một số doanh nghiệp lân cận như: JongJin, Apache.

Nhiều tấm tôn bị bung sau vụ nổ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan Công an đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.