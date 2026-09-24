Đồng Tháp những ngày căng mình giữ ruộng vườn

Theo Đài Khí thượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp dự báo, từ 21 - 30/9/2026, có thời điểm mực nước tại các nơi trong tỉnh ở mức xấp xỉ và cao hơn cùng kỳ năm 2025 khoảng từ 0,1 - 0,2m.

Trước tình hình này, các địa phương tích cực gia cố đê bao, bơm rút nước để bảo vệ ruộng, vườn nhằm giảm thiệt hại do bị ngập nước.

Đoạn đê bao thấp đã được gia cố tạm thời nhằm ngăn nước tràn vào, bảo vệ ruộng, vườn, nhà cửa của người dân. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Đoạn đê bao thấp ở xã Ba Sao (tỉnh Đồng Tháp) đã được đắp cao hơn nhằm bảo vệ diện tích lúa sắp thu hoạch. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Máy bơm vận hành rút nước, bảo vệ ruộng, vườn khi mưa kéo dài kết hợp triều cường. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Máy bơm “trực chiến” trên đồng nhằm kịp thời bơm rút nước khi có mưa kéo dài kết hợp triều cường, bảo vệ lúa sắp thu hoạch. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Trạm bơm tại xã Mỹ Quí (tỉnh Đồng Tháp) hoạt động liên tục nhằm bơm rút nước trên đồng để thu hoạch lúa Thu đông 2026. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Trạm bơm tại xã Mỹ Quí (tỉnh Đồng Tháp) hoạt động liên tục nhằm bơm rút nước trên đồng để thu hoạch lúa. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Cống thông minh tại xã Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) vận hành hiệu quả giúp tránh ngập úng khi có mưa kết hợp triều cường. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Cùng với ngăn nước tràn vào, cống thông minh còn bơm rút nước ra ngoài, tránh ngập úng khi có mưa kết hợp triều cường. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Cửa cống thông minh tại xã Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) đã đóng, ngăn nước tràn vào kênh gây ngập ruộng, vườn. Ảnh: Nhựt An - TTXVN