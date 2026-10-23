Đồng Tháp: Nhiều ý tưởng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Đại biểu tìm hiểu các dự án khởi nghiệp của thanh niên.

SỨC LAN TỎA TỪ CUỘC THI

Cuộc thi năm nay do Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Tỉnh đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức. Ngay từ những ngày đầu phát động, Ban Tổ chức xác định mục tiêu cuộc thi không chỉ đơn thuần là nơi lựa chọn và vinh danh các dự án xuất sắc, mà quan trọng hơn là tìm kiếm những ý tưởng đột phá, tạo cơ hội để các dự án nhận được sự góp ý chuyên sâu, kết nối nguồn lực và từng bước phát triển vững chắc trong môi trường kinh doanh.

Qua quá trình triển khai rộng rãi, cuộc thi được sự hưởng ứng mạnh mẽ với 147 dự án và ý tưởng đăng ký tham gia. Trải qua các vòng xét duyệt khắt khe, Ban Giám khảo lựa chọn 28 dự án bước vào Vòng Bán kết và tiếp tục chọn lọc 11 dự án xuất sắc nhất tranh tài tại Vòng Chung kết.

Kết quả này rất đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần sáng tạo không ngừng và khát vọng khởi nghiệp mãnh liệt của thế hệ trẻ. Trải qua từng vòng thi, các thí sinh không chỉ có cơ hội giới thiệu mô hình kinh doanh, sản phẩm độc đáo của mình, mà còn nhận được những ý kiến đánh giá, định hướng quý báu từ các chuyên gia hàng đầu.

Ban Tổ chức trao giải cho các chủ dự án tham gia Vòng chung kết.

Tại Vòng chung kết, áp lực dành cho các chủ dự án càng lớn hơn khi họ phải tập trung làm rõ những câu hỏi cốt lõi: Sản phẩm, giải pháp giải quyết được vấn đề gì trong thực tế; giá trị thực sự mang lại cho khách hàng và cộng đồng là gì; tính khả thi, khả năng tiếp cận thị trường, tiềm năng mở rộng và duy trì hoạt động lâu dài của dự án ra sao.

Kết quả: Vòng chung kết, Dự án Bánh flan - sữa chua yến sấy thăng hoa giành giải Nhất của nhóm tác giả Bùi Băng Sơn, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Hữu Tân, Lê Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Diễm Thùy; giải Nhì thuộc về Dự án Nhang sạch An Khang của tác giả Đinh Thanh Sáng và Dự án Của để dành Xưởng May Nấm Lùn đoạt giải Ba của tác giả Trần Thị Ngọc Dung.

Chia sẻ về ý tưởng đoạt giải Nhất, đại diện nhóm tác giả Dự án Bánh Flan - Sữa Chua Yến sấy thăng hoa cho biết, dự án xuất phát từ việc muốn mang đến một cách thưởng thức mới mẻ cho món bánh flan quen thuộc. Người tiêu dùng hiện đại ngày càng ưu tiên các sản phẩm thực phẩm vừa ngon, tiện lợi, dễ mang theo nhưng vẫn phải đảm bảo nguồn gốc rõ ràng và dưỡng chất.

Trong khi đó, flan truyền thống thường bắt buộc phải bảo quản lạnh, thời hạn sử dụng ngắn và rất khó vận chuyển đi xa. Mặt khác, các sản phẩm yến sào trên thị trường chủ yếu ở dạng tổ yến hoặc yến chưng, chưa tạo được trải nghiệm ăn vặt gần gũi cho giới trẻ.

Nhờ ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa hiện đại, sản phẩm giữ trọn dinh dưỡng từ tổ yến nhưng tạo ra kết cấu giòn xốp, hương vị thơm ngon đặc trưng. Với thiết kế đóng gói nhỏ gọn, sản phẩm cực kỳ thuận tiện để mang theo khi đi học, đi làm, du lịch; đồng thời, dễ dàng chia sẻ trong gia đình, các buổi gặp gỡ hay dùng làm quà tặng tinh tế.

ĐỊNH HƯỚNG KINH TẾ XANH

Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm thực phẩm, cuộc thi năm nay ghi nhận nhiều dự án hướng đến tiêu dùng có trách nhiệm và bảo vệ môi trường.

Tác giả Đinh Thanh Sáng, chủ nhân giải Nhì với Dự án Nhang sạch An Khang, chia sẻ: “Dự án tập trung sản xuất và kinh doanh nhang sạch từ 100% nguyên liệu tự nhiên, phục vụ nhu cầu thờ cúng hằng ngày và tạo hương thơm tự nhiên cho không gian sống.

Mục tiêu của dự án là mang đến sản phẩm an toàn cho sức khỏe người dùng, thân thiện với môi trường, từng bước thay đổi thói quen lạm dụng nhang hóa chất tạo mùi hay hóa chất cuốn tàn. Qua đó, dự án tạo ra tác động tích cực về sức khỏe cộng đồng, giải quyết việc làm địa phương và bảo tồn ngành nghề truyền thống”.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của dự án tham gia Vòng chung kết.

Đánh giá về chất lượng các dự án năm nay, đồng chí Mai Thanh Nghị, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Tài chính), Trưởng Ban Giám khảo, nhận xét: “Các dự án bước vào Vòng chung kết có chất lượng rất đồng đều và đáp ứng tròn trịa các tiêu chí khắt khe của cuộc thi. Các tác giả trình bày dự án chặt chẽ, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm và trả lời rất sát câu hỏi của Ban Giám khảo.

Chủ dự án thể hiện sự am hiểu sâu sắc về thị trường, mang đến những giải pháp nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ số và phát triển bền vững”.

Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2026 được tổ chức nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Trung ương về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Tỉnh đoàn và các sở đã phát huy tối đa vai trò đồng hành, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tại địa phương.

Nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên hướng đến tiêu dùng có trách nhiệm và bảo vệ môi trường.

Thông qua việc tìm kiếm, phát hiện các mô hình kinh doanh khả thi và có khả năng nhân rộng, tỉnh có những chính sách hỗ trợ, tư vấn chuyên sâu để giúp các dự án từng bước hoàn thiện, tự tin gia nhập thị trường.

Cuộc thi mở ra cơ hội kết nối thiết thực giữa các chủ dự án với các cơ quan quản lý, đơn vị tư vấn, nhà đầu tư cùng cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đây chính là môi trường giao lưu lành mạnh, giúp các bạn trẻ giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm quý báu trên con đường lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng giàu đẹp và bền vững.

DƯƠNG ÚT - M.T