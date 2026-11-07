Đồng Tháp: Nhiều xã, phường bị ảnh hưởng do dông lốc

Một nhà bị tốc mái sau cơn dông. (Ảnh: NHƯ ANH)

Theo đó, trận dông lốc xảy ra ngày 6/11 tại các xã: Trường Xuân, Tháp Mười, Mỹ Quí, Mỹ Thọ, Mỹ Hiệp, Mỹ An Hưng, Tân Dương, Hòa Long, Ba Sao và các phường: Cao Lãnh, Sa Đéc, Mỹ Ngãi, Mỹ Trà… gây ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp và một số công trình, cơ sở hạ tầng.

Riêng tại xã Trường Xuân, đến 22 giờ, ngày 6/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận thiệt hại do mưa lớn kèm theo dông lốc dẫn đến thiệt hại 15 căn nhà, trong đó có 2 căn sập, tốc mái hoàn toàn là 13 căn.

Đối với hộ có nhà sập, ngay trong đêm đã qua nhà người thân ở, lực lượng hỗ trợ di dời đồ có giá trị đến nơi an toàn. Đối với 13 hộ có nhà bị tốc mái, đến 6 giờ 30, ngày 7/11, các lực lượng đã hỗ trợ lợp lại 1 số mái nhà. Sáng nay tiếp tục triển khai giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai.

Về hạ tầng, có 2 trụ điện trung thế, một số cây xanh bị đổ ngã gây cản trở và ách tắc giao thông tuyến ĐT845, ĐT844 và một số tuyến đường thuộc khu vực trung tâm xã.

Ngành chức năng khắc phục trụ điện ngã do dông lốc. (Ảnh: NHƯ ANH)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các đoàn thể địa phương huy động lực lượng quân sự, công an có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống.

Địa phương phối hợp đơn vị điện lực kiểm tra, xử lý và khắc phục sự cố hệ thống điện; huy động lực lượng cắt tỉa, thu dọn cây xanh ngã đổ, hỗ trợ người dân di dời vật dụng đến khu vực an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn.

Từ đầu năm 2026 đến ngày 6/11, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 38 vụ dông lốc, có 2 trường hợp tử vong do sét đánh, 17 căn nhà bị sập, 1 căn nhà bị cháy do sét đánh, 343 căn nhà bị tốc mái (trong đó 119 căn tốc mái hoàn toàn); dông lốc cũng làm 19 trụ điện gãy đổ.