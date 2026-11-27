Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức Lễ giỗ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc lần thứ 97

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc lần thứ 97 năm 2026 (Lễ giỗ).

Lễ giỗ nhằm tưởng niệm và tri ân công lao, đạo đức, nhân cách cao đẹp của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; tôn vinh và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn đối với cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – nhà nho yêu nước, thương dân, người có ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình hình thành nhân cách, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, Lễ giỗ sẽ diễn ra từ ngày 3-5/12 ngày 25-27/10 Âm lịch năm Bính Ngọ),tại Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Số 137, đường Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh). Quy mô tổ chức Lễ giỗ cấp tỉnh.

Các hoạt động liên quan đến Lễ giỗ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh sắc được tổ chức tại Khu di tích Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Lễ giỗ có phần lễ và hội. Phần lễ có 3 phần chính, gồm: Lễ cúng Tiên thường, Bắt đầu lúc 15h, ngày 4/12 (ngày 26/10 Âm lịch năm Bính Ngọ). Tổ chức theo nghi thức truyền thống dân gian tại Đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Lễ chính giỗ lúc 8h, tại Khu vực Quảng trường trước tượng Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; Lễ cúng Hậu thường lúc 15h, ngày 5/12 (ngày 27/10 Âm lịch năm Bính Ngọ), Tổ chức theo nghi thức truyền thống dân gian tại Đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Tại phần hội, Ban tổ chức còn trưng bày ảnh chuyên đề "Sắc Sen"

Đặc biệt tại phần hội có nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Trình diễn nghề thủ công truyền thống được ghi danh Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề "Sắc Sen", Trưng bày triển lãm tranh tượng, trải nghiệm cho du khách in tranh; Hoạt động bốc thuốc trị bệnh cho người dân. Biểu diễn Lân – Sư – Rồng; Thể dục dưỡng sinh.

Các hoạt động cho thanh thiếu nhi trải nghiệm; Hội thi chọi chim nghệ thuật; gian hàng ẩm thực - sản phẩm OCOP - đặc sản Đồng Tháp - quà lưu niệm; ẩm thực từ thiện; Hội thi vẽ tranh, mô hình Thư viện – Bảo tàng lưu động, hoạt động đọc sách trải nghiệm,...

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu, công tác tổ chức Lễ giỗ đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc.

Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ giỗ phải thiết thực, ý nghĩa, có giá trị giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa; tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân và du khách. Chú trọng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Đồng Tháp và giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.