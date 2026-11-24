Các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân tham gia

Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 18 - 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), với chủ đề “Văn hóa soi đường - Đồng Tháp vươn xa”. Các hoạt động được tổ chức từ cấp tỉnh đến cơ sở, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa, đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Đồng Tháp.

Tái hiện chợ nổi trên sông

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh. Với thông điệp phát huy những giá trị tốt đẹp để vững bước vào tương lai, các tiết mục nghệ thuật đã khắc họa hình ảnh Đồng Tháp trên hành trình đổi mới và phát triển, nỗ lực xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đầu bếp chế biến món ăn từ các loại trái cây Đồng Tháp

Cùng với hoạt động nghệ thuật, chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực với chủ đề “Hương vị Đồng Tháp” diễn ra từ ngày 22 -25/11 tại Trung tâm Văn hóa - Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Tháp.

Không gian giao lưu giới thiệu các món ăn dân dã, đặc sản địa phương, sản phẩm từ sen, sản vật nông nghiệp, thủy sản, sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống. Các nghệ nhân, đầu bếp trực tiếp trình diễn, giới thiệu quy trình chế biến, chia sẻ câu chuyện về nguồn nguyên liệu và nét đặc trưng của ẩm thực vùng đất Đồng Tháp.

Hoạt động vui chơi, trải nghiệm tại phường Cao Lãnh

Ở cơ sở, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trải nghiệm di sản phù hợp với điều kiện thực tế. Tại phường Cao Lãnh, nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm được tổ chức tạo nên không khí trẻ trung, sôi nổi, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Xã Hưng Thạnh tổ chức hội thi nấu ăn, đan nón bàng, trưng bày nông sản, biểu diễn thời trang bảo vệ môi trường và giải bóng chuyền hơi nữ. Xã Mỹ Đức Tây tổ chức hội thi làm bánh dân gian; các xã Tân Phú Đông, Long Định tổ chức xe thư viện lưu động tại trường học, góp phần khơi dậy văn hóa đọc trong học sinh.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay còn có các hoạt động trưng bày, triển lãm di sản, giới thiệu nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, giao lưu văn nghệ và trò chơi dân gian tại các thiết chế văn hóa cơ sở.

Qua đó, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bảo tồn, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa; đồng thời gắn kết bảo tồn di sản với phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Đồng Tháp.