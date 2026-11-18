Phường Mỹ Tho đã hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp, tổng vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh hơn 12.672 tỷ đồng, gồm trên 9.969 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương và hơn 2.703 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương.

Đến hết ngày 6-11, toàn tỉnh giải ngân được hơn 7.715 tỷ đồng, đạt 67,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 60,9% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Toàn tỉnh có 11/25 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân của tỉnh.

Đến đầu tháng 11-2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn giải ngân vốn đầu tư công đạt 86,7%.

Trong đó, có một số chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân vốn cao như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh (100%), Hội Nông dân tỉnh (100%), Sở Tài chính (100%), Sở Giáo dục và Đào tạo (99,9%), Trung tâm Phát triển hạ tầng (98%), Trường Chính trị (96,6%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (86,7%), Ban Quản lý Khu kinh tế (83%)…

Trong 102 xã, phường, có 50 xã, phường có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân của tỉnh. Trong đó, có những phường đạt tỷ lệ giải ngân 100% vốn như: Trung An, Gò Công, Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Hồng Ngự. Một số phường khác cũng có tỷ lệ giải ngân vốn cao như: Nhị Quý 99,4%, An Bình 99,1%, Thới Sơn 97,8%, Mỹ Trà 94,5%, Mỹ Phong 94,4%...

Để phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, trong thời gian còn lại của kỳ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, các chủ đầu tư đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tập trung quyết liệt cho công tác giải ngân vốn. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.