Đồng Tháp nhân rộng 70 mô hình chợ, tuyến đường không dùng tiền mặt

Chợ Thanh Bình tại xã Lương Hoà Lạc, tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, ngành công thương tỉnh ưu tiên hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Cho đến nay, sau thời gian triển khai ứng dụng chuyển đổi số đi sâu vào đời sống người dân, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 21 mô hình "chợ không dùng tiền mặt," thuộc 70 mô hình kết hợp cả chợ và tuyến đường không dùng tiền mặt tại các xã, phường như Cao Lãnh, Lấp Vò, Hòa Long, Lương Hòa Lạc, Ba Sao, Trung An, Phú Hựu, …

Nhờ sự tăng trưởng hạ tầng công nghệ, nên thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian qua tăng 58% về số lượng giao dịch và tăng 39% về giá trị. Riêng thanh toán qua thiết bị di động tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng trên 78% về số lượng giao dịch. Đây là những con số cho thấy xu hướng thanh toán số đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân.

Việc hoà nhập vào không gian số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp còn được thể hiện cụ thể qua sự phối hợp giữa các ngân hàng với các đơn vị xã, phường.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 13 cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã có 20 chi nhánh ngân hàng phối hợp với 50 Ủy ban Nhân dân xã, phường triển khai 70 mô hình chợ và tuyến đường không dùng tiền mặt.

Người dân quét QR thanh toán mua nhu yếu phẩm. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Những con số này cho thấy sự vào cuộc đồng bộ của ngành Ngân hàng và chính quyền địa phương trong việc đưa thanh toán số đến gần hơn với người dân.

Nhìn chung, mục tiêu của thanh toán không dùng tiền mặt không đơn thuần là thay thế tiền mặt bằng điện thoại hay mã QR. Điều quan trọng hơn là góp phần hình thành một phương thức giao dịch văn minh, minh bạch và an toàn, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số và xã hội số.

Qua thực tế chợ Thanh Bình, xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp cho thấy, mô hình chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt được các tiểu thương áp dụng rộng rãi. Khách hàng đều có thể sử dụng điện thoại thanh toán một cách nhanh chóng và thuận tiện, không lo lắng phần dư khi phát sinh tiền lẻ không thể thối lại.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, tiểu thương kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm tại chợ Thanh Bình chia sẻ, mỗi khách hàng đến với gian hàng của chị đều thuận tiện lựa chọn sản phẩm mình ưng ý vì cách trưng bày riêng lẻ từng món trên kệ hàng, khi thanh toán, bà đều giới thiệu với khách hàng mã QR thanh toán qua điện thoại.

Khi khách hàng không có tiền lẻ, đây là hình thức thanh toán thuận lợi cho cả hai bên; thậm chí có những sản phẩm giá tiền thấp, chỉ vài nghìn đồng cũng khuyến khích khách hàng thanh toán không tiền mặt.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Anh, hình thức thanh toán nào cũng có lợi ích của nó, tuỳ theo lứa tuổi khách hàng mua hàng. Với khách hàng lớn tuổi, các thao tác trên điện thoại gây khó khăn thì bà đều nhận tiền mặt. Còn với khách hàng trẻ, sử dụng thiết bị di động thành thạo, thanh toán không tiền mặt lại thuận tiện hơn. Với cách thanh toán không tiền mặt, cả khách hàng lẫn tiểu thương có thể xem lại giá sản phẩm, hoàn tiền nếu thanh toán nhầm mà không cần phải nhớ.

Ghi nhận từ các tiểu thương gian hàng thực phẩm tại chợ Thanh Bình cho thấy, hiện có đa dạng khách hàng đi chợ, cả khách hàng trẻ tuổi lẫn khách hàng lớn tuổi, nên hình thức thanh toán sau khi mua hàng vẫn còn sử dụng nhiều hình thức.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến, tiểu thương kinh doanh rau củ quả tại chợ Thanh Bình cũng nhìn nhận thanh toán không tiền mặt thuận lợi và nhanh chóng với khách hàng nhỏ tuổi, cũng vừa thuận lợi cho tiểu thương, chỉ cần khách hàng chuyển khoản xong, loa sẽ thông báo và tiểu thương có thể tiếp tục phục vụ các khách hàng khác.

Mỗi tiểu thương đều liên kết với ngân hàng để thực hiện thanh toán không tiền mặt. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Theo anh Trần Văn Vẹn, Trưởng Ban Quản lý chợ Thanh Bình, chia sẻ, từ khi chợ triển khai mô hình thanh toán không dùng tiền mặt, giới trẻ sử dụng cách thanh toán này nhiều hơn. Hình thức thanh toán không tiền mặt giúp giảm rủi ro về tiền giả, dễ thanh toán tiền thừa.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý chợ Thanh Bình cũng sẽ phối hợp tích cực với tiểu thương và người dân để mô hình chợ 4.0 được duy trì thường xuyên và ngày càng hiệu quả hơn.

Chuyển đổi số đã ngày càng mở rộng trong toàn dân với đa lĩnh vực, thâm nhập sâu vào đời sống người dân. Các hoạt động mua bán, phục vụ ăn uống là nhu cầu thiết yếu cũng đã được người dân dùng "số" để phục vụ bản thân và gia đình.

Vì vậy, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tổ chức các chương trình tập huấn cho các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất và cả người tiêu dùng cách sử dụng và tận dụng các công nghệ số để nâng cao hiệu suất kinh doanh và khả năng tham gia trong thương mại điện tử; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước triển khai các giải pháp thanh toán điện tử hiện đại (thanh toán qua di động, QR Code, ví điện tử...).

Ông Đặng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đồng Tháp nhấn mạnh: Chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ về công nghệ, mà là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, ngành công thương Đồng Tháp tiếp tục nỗ lực, thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh Đồng Tháp nói chung, thúc đẩy chuyển đổi số ngành và thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số ngày càng tốt hơn./.