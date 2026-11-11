Đồng Tháp: Nhận diện 'điểm nghẽn', đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo tập trung thảo luận những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, nhân lực và nguồn lực đầu tư trong phát triển nông nghiệp hữu cơ; giải pháp tăng cường liên kết “nhà khoa học - Nhà nước - doanh nghiệp - nông dân” để hình thành chuỗi giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ vi sinh, kinh tế tuần hoàn vào sản xuất, góp phần giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu.

Nhà khoa học trao đổi các giải pháp tại hội thảo.

Đồng thời, tại hội thảo, các nhà khoa học đã trình bày nhiều tham luận có giá trị thực tiễn, tập trung vào định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ; ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất cây trồng bền vững, giảm phát thải; phát triển chuỗi giá trị gắn với doanh nghiệp và thị trường xuất khẩu; liên kết vùng ở Đồng bằng sông Cửu Long; vấn đề tái sử dụng phụ phẩm, chất thải theo hướng nông nghiệp tuần hoàn...

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, nhấn mạnh: “Hội thảo là dịp để đội ngũ trí thức, nhà khoa học không chỉ đánh giá kết quả đạt được, mà mạnh dạn chỉ ra những "điểm nghẽn" về thể chế, nhân lực, nguồn lực đầu tư và khả năng thực hiện nông nghiệp hữu cơ của nông dân, từ đó đề xuất giải pháp khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh”.

Thời gian tới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức; tạo môi trường để các nhà khoa học tư vấn, phản biện, chuyển giao và phổ biến kiến thức; tăng cường kết nối trí thức với hợp tác xã và người dân, đưa tiến bộ khoa học, công nghệ từ phòng thí nghiệm, giảng đường đến đồng ruộng.

Ý kiến tại hội thảo sẽ được tổng hợp, làm cơ sở tham mưu cho tỉnh trong xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ giai đoạn tới.