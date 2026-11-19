Những mái ấm ấy giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống, tiếp thêm niềm tin và động lực vươn lên, góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, để không ai bị bỏ lại phía sau.

MÁI ẤM NGHĨA TÌNH

Ở tuổi 74, bà Huỳnh Thị Hai, ngụ ấp Mới, xã Long Định trải qua nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp. Chồng mất, các con phải bươn chải mưu sinh, bản thân thường xuyên đau bệnh, ước mơ có được căn nhà kiên cố đối với bà dường như quá xa vời.

Lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết trên địa bàn xã Thanh Bình.

Mỗi khi trời mưa, nỗi lo về nơi ăn, chốn ở lại thường trực. Giờ đây, niềm mong mỏi ấy thành hiện thực khi bà được địa phương hỗ trợ xây dựng căn nhà Đại đoàn kết rộng hơn 50 m². Mái nhà mới vững chãi giúp bà không còn lo cảnh mưa dột, nắng hắt, có nơi ở ấm áp cùng con cháu.

Nhắc lại những ngày tháng khó khăn, bà Huỳnh Thị Hai xúc động: “Khi trời mưa, cô đi đâu về là không có chỗ ngủ. Từ khi chồng cô mất, các con thì làm thuê, cô thì cứ bệnh hoài nên không có khả năng sửa chữa lại nhà. Bây giờ, cô được tài trợ căn nhà này, cô rất mừng, con cháu đi học về có chỗ ở ấm áp. Từ nay, cô cùng các con có thêm động lực và phấn đấu thoát cảnh nghèo khó”.

Cũng như bà Hai, gia đình chị Tăng Thị Ngọc Diệu, ngụ ấp Đông A, xã Long Định, từng chật vật với cuộc sống thiếu trước hụt sau. Không có đất sản xuất, vợ chồng chị chủ yếu sống bằng nghề làm thuê, thu nhập bấp bênh, trong khi căn nhà cũ ngày càng xuống cấp.

Từ nguồn hỗ trợ của chương trình, gia đình chị được xây dựng căn nhà rộng hơn 60 m², tổng kinh phí gần 90 triệu đồng, trong đó được hỗ trợ 60 triệu đồng.

Có nơi ở ổn định, vợ chồng chị thêm động lực lao động, chăm lo cho các con. “Bây giờ được UBND xã, Mặt trận Tổ quốc xã và ấp hỗ trợ căn nhà, em sẽ cố gắng đi làm, chăm lo cuộc sống, thoát nghèo để nuôi các con ăn học đến nơi, đến chốn”, chị Tăng Thị Ngọc Diệu chia sẻ.

Theo đồng chí Phạm Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Định, địa phương được phân bổ 5 căn nhà Đại đoàn kết, tổng kinh phí 300 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Để nguồn lực đến đúng người, địa phương thực hiện bình xét công khai, dân chủ, căn cứ hoàn cảnh thực tế từng hộ.

Từ những mái nhà mới ở Long Định, Thanh Bình đến hàng trăm công trình đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, Chương trình nhà Đại đoàn kết từng bước góp phần giảm thiếu hụt về nhà ở trong chuẩn nghèo đa chiều.

Mỗi căn nhà được trao không chỉ mang đến chốn an cư, mà còn gửi gắm niềm tin, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng, tạo điểm tựa để người nghèo vững tin lao động, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trước những vướng mắc về đất ở, xã chủ động phối hợp tháo gỡ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Qua khảo sát, các hộ được hỗ trợ đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở xiêu vẹo, xuống cấp nghiêm trọng. Mặt trận tham mưu cấp ủy, phối hợp UBND xã hướng dẫn người dân viết cam kết đất chính chủ, không tranh chấp để sớm triển khai xây dựng. Đến tháng 10-2026, xã hoàn thành, bàn giao 5/5 căn nhà theo kế hoạch.

Tại xã Thanh Bình, đợt 1 của chương trình hoàn thành 7/7 căn nhà Đại đoàn kết, đạt 100% kế hoạch, với tổng kinh phí hỗ trợ 420 triệu đồng. Trong số những hộ được thụ hưởng có gia đình ông Ngô Dũng Tàu (49 tuổi) ngụ Ấp 2, xã Thanh Bình.

Trước đây, gia đình ông thuộc diện hộ cận nghèo, có 4 nhân khẩu nhưng chỉ có 2 lao động chính, không đất canh tác, không nghề nghiệp ổn định, chủ yếu sống bằng công việc làm thuê. Căn nhà cũ xiêu vẹo khiến cuộc sống gia đình thêm khó khăn.

Ngày được chuyển vào căn nhà mới, ông Ngô Dũng Tàu không giấu được niềm vui. Với ông, căn nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là điểm tựa để gia đình yên tâm lao động, ổn định cuộc sống.

Ông phấn khởi cho biết: “Có được căn nhà mới, gia đình tôi mừng lắm. Trước đây, nhà cửa xiêu vẹo, mỗi khi mưa gió, chúng tôi rất lo lắng. Nay được Mặt trận và các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ, gia đình có chỗ ở ổn định, chúng tôi cố gắng lao động, làm ăn, dành dụm để vươn lên thoát nghèo”.

CHUNG SỨC ĐỂ KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Theo đồng chí Đoàn Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Bình, Chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết không chỉ thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và cộng đồng đối với người nghèo, mà còn tạo điều kiện để các gia đình ổn định cuộc sống, an tâm lao động, từng bước vươn lên.

Căn nhà Đại đoàn kết được bàn giao cho hộ nghèo tại xã Tân Phú Trung.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp chuẩn bị các điều kiện để triển khai đợt 2 ngay sau khi được phân bổ kinh phí; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng và tiến độ xây dựng.

Thực tế cho thấy, nhà ở là một trong những chỉ số thuộc nhóm dịch vụ xã hội cơ bản trong chuẩn nghèo đa chiều. Một căn nhà an toàn, kiên cố không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu, mà còn giúp người nghèo giảm bớt gánh nặng cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghèo, tạo nền tảng để tiếp cận và phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ về việc làm, sinh kế, giáo dục, y tế. Vì vậy, hỗ trợ nhà ở không chỉ là giải pháp an sinh trước mắt, mà còn là một trong những điều kiện quan trọng thúc đẩy giảm nghèo bền vững.

Với ý nghĩa đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2026. Trong đợt 1, toàn tỉnh được phân bổ 204 căn, mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn.

Đến nay, có 68 căn hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; 25 căn đang thi công và 111 căn còn lại đang được thẩm định hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ triển khai. Trên cơ sở nguồn lực vận động từ các tổ chức, doanh nghiệp, tỉnh tiếp tục triển khai đợt 2 với 131 căn, bắt đầu từ tháng 11-2026.

Như vậy, cả hai đợt dự kiến hỗ trợ 335 căn nhà, với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và nguồn tài trợ của các doanh nghiệp.

Đồng chí Võ Chí Hữu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các sở, ngành và tổ chức thành viên rà soát đối tượng, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công trình; tăng cường vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành; đồng thời, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn lực, bảo đảm mỗi căn nhà được xây dựng đúng đối tượng, đúng mục đích, hiệu quả”.