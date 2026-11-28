Phần thi đọc sách trả lời câu hỏi. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Mỗi gia đình tham gia có ít nhất 2 thành viên và trải qua 2 vòng thi. Ở vòng 1, các gia đình trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực. Ở vòng 2, mỗi gia đình chia sẻ cảm nhận về quyển sách hoặc câu chuyện tâm đắc trong thời gian từ 2-3 phút.

Bà Dương Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích-Bảo tàng-Thư viện tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Hội thi giúp thí sinh là người khuyết tật có thêm cơ hội giao lưu, gần gũi hơn với cộng đồng, tiếp cận tri thức thông qua sách. Vì vậy, không khí hội thi diễn ra rất hào hứng, sôi nổi, thể hiện tinh thần bình đẳng, hòa nhập và đúng với thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thông qua những phần thi, các gia đình có dịp chia sẻ kiến thức, bài học và thông điệp ý nghĩa từ sách, đồng thời thể hiện tình yêu đọc sách và tinh thần vượt khó trong cuộc sống. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 2 giải nhất, 4 giải nhì và 5 giải ba cho các gia đình đạt thành tích.

Ban tổ chức và thí sinh chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Hoạt động nhằm tạo môi trường giao lưu, kết nối, giúp người khuyết tật tiếp cận tri thức, hình thành thói quen đọc sách và sử dụng thư viện. Hội thi góp phần lan tỏa văn hóa đọc, nâng cao đời sống tinh thần, khuyến khích người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng và tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội.