Trong khi đó, hai dự án trọng điểm là kè chống sạt lở và khu di dân tập trung trên địa bàn xã lại triển khai chậm tiến độ, kèm theo vướng mắc về cơ chế mua nền trả chậm khiến bài toán an cư của bà con vùng sạt lở chưa thể tháo gỡ.

Uy hiếp tuyến đường huyết mạch

Sạt lở bờ sông Tiền tấn công vào sát tuyến đường giao thông độc đạo của xã đảo Tân Long.

Thực tế những năm gần đây cho thấy, mức độ tàn phá của sạt lở bờ sông Tiền tại xã Tân Long ngày càng nghiêm trọng. Từ tháng 11/2022, UBND tỉnh Đồng Tháp đã phải ban hành Quyết định số 1207/QĐ-UBND.HC công bố tình huống khẩn cấp sạt lở sông Tiền đoạn dài 1.500 m tính từ bến đò An Long - Tân Quới về phía hạ nguồn, đe dọa trực tiếp an toàn tính mạng và tài sản của 351 hộ dân, trong đó có 40 hộ nằm sát mép sông thuộc diện đặc biệt nguy hiểm cần di dời khẩn cấp.

Tình hình sạt lở vẫn đang tiếp diễn. Riêng năm 2025, bờ sông Tiền đoạn qua ấp Tân Quới (xã Tân Long) ghi nhận 3 vụ sạt lở lớn với tổng chiều dài khoảng 110 m, ăn sâu vào đất liền từ 4 m đến 30 m, cuốn trôi hoàn toàn 5 căn nhà và 1 căn bếp, ước thiệt hại khoảng 525 triệu đồng và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của 31 hộ dân. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa bàn xã Tân Long tiếp tục xảy ra thêm 5 vụ sạt lở bờ sông Tiền với tổng chiều dài khoảng 91 m, ăn sâu vào đất liền từ 3 m đến 10 m, tập trung chủ yếu tại ấp Tân Quới và một điểm tại ấp Hạ.

Sau nhiều tháng khởi công, tổng khối lượng thực hiện của Dự án kè chống sạt lở bờ sông Tiền (xã Tân Long) chỉ đạt khoảng 26%.

Giữa tâm điểm sạt lở ở xã đảo, cuộc sống của nhiều hộ dân rơi vào cảnh bấp bênh, tạm bợ. Ông Trần Văn Lum (sinh năm 1963, ngụ ấp Tân Quới) ngậm ngùi chỉ về khoảng nước xoáy trước mặt, nơi từng là ngôi nhà của gia đình ông hơn một năm trước. Vụ sạt lở năm ngoái đã nhấn chìm xuống sông Tiền toàn bộ căn nhà và đất vườn của ông với diện tích hơn 1.000m2. Không còn đất để dựng lại nhà mới, suốt hơn một năm qua, cả gia đình 4 nhân khẩu của ông Lum phải ở nhờ tại trạm cấp nước đã xuống cấp.

Đáng lo ngại, nhiều điểm sạt lở mới xuất hiện ngay sát khu dân cư đông đúc và tấn công vào đường giao thông. Cụ thể, ngày 14/9/2026, ngay tại điểm sạt lở cũ khu vực nhà ông Trần Văn Lum (cách bến đò An Long - Tân Quới khoảng 20 m về thượng nguồn), bờ sông tiếp tục sạt lở dài 15 m, sâu vào 4 m, điểm sạt lở chỉ còn cách tuyến đường nhựa khoảng 2,5 m. Tiếp đó, sạt lở tại khu vực nhà ông Phan Văn Rến (ấp Tân Quới) ảnh hưởng trực tiếp đến 5 hộ dân, trong đó có 2 căn nhà chỉ còn cách mép sạt lở từ 0 đến 2 m.

Suốt nhiều tháng, Dự án kè chống sạt lở bờ sông Tiền (xã Tân Long) tạm ngừng thi công.

Theo UBND xã Tân Long, tại nhiều vị trí thuộc ấp Tân Quới, mép sạt lở chỉ còn cách mặt đường nhựa từ 2,5 m đến 5 m. Đây là tuyến đường độc đạo kết nối bến đò An Long - Tân Quới với các địa bàn lân cận, giữ vai trò trục giao thông huyết mạch phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân toàn xã. Tuyến đường này còn là đê bao bảo vệ hơn 6.050 ha diện tích sản xuất lúa và cây ăn trái của xã Tân Long. Nếu tuyến đường bị sạt lở làm đứt gãy, Tân Long không chỉ bị chia cắt giao thông mà toàn bộ vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm cũng đứng trước nguy cơ ngập úng trên diện rộng khi nước dâng cao.

Khu vực bờ sông Tiền qua địa bàn xã Tân Long có mặt cắt địa hình bị co hẹp dạng “thắt cổ chai”, nền đất cồn chủ yếu là đất cát pha kết cấu yếu, thiếu ổn định. Kết quả khảo sát địa hình lòng dẫn sông Tiền tại khu vực sạt lở cho thấy, chỉ cách đường bờ cũ khoảng 10 m, cao trình đáy sông đã tụt sâu từ -9 m đến -11 m; cách đường bờ cũ 50 m, độ sâu đáy sông lên tới -13 m đến -14 m. Sự chênh lệch độ sâu lớn tạo thành các vách bờ hàm ếch dựng đứng, kết hợp với dòng chảy xiết trong mùa nước nổi khiến sạt lở liên tục tái diễn, khó lường.

Ứng phó sạt lở chậm tiến độ

Sạt lở đang uy hiếp hàng trăm hộ dân sinh sống ven sông Tiền, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp.

Trước diễn biến sạt lở cấp bách, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai hai dự án trọng điểm trên địa bàn xã Tân Long nhằm bảo vệ bờ sông và bố trí chỗ ở ổn định cho người dân, gồm: Dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền khu vực ấp Tân Quới và Dự án Di dân tập trung tuyến dân cư Rạch Mã Trường. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế tại hiện trường và báo cáo tiến độ của các đơn vị quản lý dự án cho thấy cả hai công trình đều đang triển khai chậm so với kỳ vọng của chính quyền cơ sở và người dân.

Cụ thể, đối với Dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền khu vực ấp Tân Quới (đoạn từ bến đò An Long - Tân Quới về phía thượng nguồn), UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp từ ngày 22/12/2025 với tổng mức đầu tư trên 72 tỷ đồng. Công trình kè chống sạt lở này có tổng chiều dài 360 m. Gói thầu xây lắp được khởi công từ tháng 1/2026 với thời gian thi công 300 ngày.

Dự án Di dân tập trung tuyến dân cư Rạch Mã Trường (xã Tân Long) triển khai từ năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng hoàn thành.

Thế nhưng, theo báo cáo cập nhật đến ngày 30/10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1, tổng khối lượng thực hiện của dự án mới đạt khoảng 26%. Nhà thầu mới hoàn thành thả 28.528/42.346 m3 bao tải cát bảo vệ mái (đạt khoảng 68% hạng mục), đóng 2/2 tim cọc thử và tập kết vật liệu chờ thi công cọc đại trà. Việc chậm tạm ứng vốn cho nhà thầu thi công cùng với diễn biến nước lũ đổ về, dòng chảy mạnh được xác định là những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Nhà của chị Trương Thị Hoa Sen ở ngay khu vực sạt lở bờ sông Tiền thuộc địa bàn ấp Tân Quới. Chị Sen chia sẻ, đất đai và ngôi nhà của chị đã bị sụp xuống sông, hiện dựng tạm chỗ ở trên phần đất nhỏ hẹp còn sót lại ngay điểm sạt lở. Khi biết tin Nhà nước đầu tư xây dựng công trình kè, chị rất vui mừng và càng phấn khởi hơn khi công trình được khởi công, tập kết máy móc, thiết bị. Tuy nhiên, sau một thời gian thi công, công trình bị gián đoạn kéo dài nhiều tháng khiến chị Sen và người dân không khỏi sốt ruột. Chị Sen mong công trình sớm hoàn thành để an tâm sinh sống.

Sau nhiều tháng tạm ngừng thi công, cỏ mọc um tùm tại Dự án Di dân tập trung tuyến dân cư Rạch Mã Trường, xã Tân Long.

Trong khi đó, Dự án Di dân tập trung tuyến dân cư Rạch Mã Trường quy mô 191 nền, tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở cũng ghi nhận tiến độ rất chậm (đạt hơn 40%), chủ yếu do giá vật liệu (cát, đá) biến động với giá tăng quá cao. Suốt một thời gian dài dự án tạm ngưng thi công, gần đây, dự án tái khởi động với việc bơm cát san lấp mặt bằng; các tuyến đường giao thông nội bộ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa triển khai, trên công trường lực lượng thi công rất “mỏng”. Dự án này có một gói thầu xây dựng và thiết bị, mức đầu tư hơn 75 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2023 - 2026 nhưng được điều chỉnh kéo dài đến năm 2027.

Bên cạnh áp lực tiến độ công trình, “nút thắt” lớn hiện nay nằm ở cơ chế tài chính đối với người dân mua nền nhà tái định cư. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết, trước đây, việc bố trí người dân vùng sạt lở mua nền nhà trả chậm được thực hiện theo Quyết định số 48 và Quyết định số 105 của Chính phủ về chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ, sạt lở mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư. Hiện nay, các quyết định này đã hết hiệu lực thi hành; khi xét mua nền tái định cư theo cơ chế hiện hành, người dân phải gánh thêm khoản chi phí đầu tư hạ tầng khá cao và không được áp dụng phương thức trả chậm dài hạn như trước.

Sau nhiều tháng tạm ngừng thi công, cỏ mọc um tùm tại Dự án Di dân tập trung tuyến dân cư Rạch Mã Trường, xã Tân Long.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm, phần lớn các hộ dân bị sạt lở trên địa bàn xã đều làm thuê, kinh tế khó khăn. Khi áp mức giá nền cộng phí hạ tầng cao và yêu cầu nộp tiền trong thời gian ngắn, bà con không đủ khả năng tài chính để nhận nền. Chính quyền địa phương kiến nghị cấp trên sớm ban hành cơ chế hỗ trợ mua nền nhà trả chậm tương tự chính sách trước đây để người dân sớm ổn định cuộc sống; đồng thời, rất mong UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, ban quản lý dự án và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ cả hai công trình ứng phó sạt lở trên địa bàn xã.

UBND xã Tân Long đã kiến nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư khẩn cấp tuyến kè kiên cố nối tiếp đoạn kè đang thi công xuôi về hạ nguồn đến bến đò tạm An Long - Tân Quới và ngược lên đầu nguồn ấp Phú Trung với tổng chiều dài khoảng 4.500 m. Đây cũng là nguyện vọng thiết tha của đông đảo người dân vùng sạt lở, trong đó có ông Trần Văn Lum và bà con ấp Tân Quới. Tuyến kè cần được đầu tư đồng bộ, nối dài qua các điểm xung yếu, đi kèm chính sách mua nền trả chậm trong khoảng 5 năm như các cụm, tuyến dân cư trước đây để người dân xã đảo an cư, lạc nghiệp.