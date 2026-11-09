Đồng Tháp: Người dân mong muốn có bờ kè bảo vệ cù lao Tân Long

Trong hai năm qua, sạt lở liên tiếp xảy ra trên xã đảo Tân Long, đe dọa cuộc sống của hàng trăm hộ dân ven sông Tiền. Đáng lo ngại, tuyến đường giao thông độc đạo trên xã hiện chỉ cách một số điểm sạt lở khoảng 2m, tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn giao thông.

Nhiều căn nhà ấp Tân Quới ven sông Tiền bị sạt lở, nước cuốn trôi tài sản.

Nơm nớp sống bên miệng thủy thần

Những ngày đầu tháng 11, trở lại xã đảo Tân Long (tỉnh Đồng Tháp), chúng tôi ghi nhận tình trạng sạt lở bờ sông Tiền tiếp tục diễn biến nghiêm trọng.

Dọc tuyến đường độc đạo ven sông Tiền, nhiều ngôi nhà đã bị sụp xuống sông. Sạt lở ăn sâu vào đất liền, đe dọa trực tiếp đến bến phà và tuyến đường giao thông trên xã đảo.

Anh Hồ Minh Dũng, người dân có nhà cạnh bến phà Tân Quới cũ (xã Tân Long), cho biết trước đây khu vực bến phà luôn nhộn nhịp xe cộ qua lại. Tuy nhiên, từ mùa mưa năm 2025, sạt lở liên tiếp xảy ra, khiến nhiều hộ dân bị mất nhà, bến phà phải ngừng hoạt động và di dời sang bến tạm.

"Căn nhà của gia đình tôi bị sạt mất một nửa, nhiều tài sản bị nước cuốn trôi. Tình trạng sạt lở ngày càng nguy hiểm, đang tiến sát mép đường nhựa, tuyến đường độc đạo của xã", anh Dũng nói.

Người dân bên căn nhà bị sụp xuống sông, chỉ còn trơ vách tường góc bếp.

Sinh sống hàng chục năm trên cù lao, ông Nguyễn Ngọc Thái, ấp Tân Quới, cho biết chưa bao giờ tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp như hiện nay. Ngày 19/10, tại vị trí cách nhà ông khoảng 400m, bờ sông tiếp tục sạt lở, làm sập hai căn nhà. Tình trạng sạt lở chưa có dấu hiệu dừng lại và đang tiến gần đến đường nhựa.

"Trước đây, bờ sông cách mép đường khoảng 30m. Nay, khoảng cách từ bờ sông đến tuyến đường nhựa, đê bao chỉ còn khoảng 2m. Người dân mong muốn sớm xây dựng các đoạn bờ kè để bảo đảm an toàn, ngăn chặn sạt lở", ông Thái cho hay.

Xây kè bảo vệ khu dân cư, đường giao thông

Ông Nguyễn Thành Thửa, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng xã Tân Long, cho biết tình trạng sạt lở bờ sông đã diễn ra nhiều năm, cần sớm có giải pháp ngăn chặn nhằm ổn định cuộc sống người dân.

Thống kê cho thấy, trong năm 2025, tại khu vực bờ sông Tiền thuộc ấp Tân Quới xảy ra 3 vụ sạt lở, với tổng chiều dài khoảng 110m, ăn sâu vào đất liền từ 4-30m, làm thiệt hại hoàn toàn 5 căn nhà. Các vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến 31 hộ dân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, khu vực bờ sông Tiền ghi nhận thêm 5 vụ sạt lở, với tổng chiều dài khoảng 91m, ăn sâu vào đất liền từ 3-10m. Trong đó, các điểm sạt lở nghiêm trọng tập trung tại ấp Tân Quới và ấp Hạ.

Sạt lở ăn sâu vào đất liền, ảnh hưởng đến các hộ dân ven sông trên xã đảo Tân Long. Trong ảnh, một ngôi nhà chỉ còn trơ nền gạch sau khi bị sạt lở.

Theo đánh giá, khu vực bờ sông Tiền bị sạt lở có mặt cắt địa hình và dòng chảy bị co hẹp, tạo thành đoạn thắt cổ chai. Nền đất cồn, chủ yếu là đất cát pha, thiếu ổn định, kết hợp với dòng nước chảy xiết vào mùa lũ là những nguyên nhân chính gây sạt lở cục bộ tại khu vực này.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Trần Tiến Thịnh, Chủ tịch UBND xã Tân Long, cho biết trong thời gian chờ triển khai các giải pháp, địa phương tổ chức cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và bố trí lực lượng thường trực theo dõi 24/24h trong mùa mưa lũ.

Địa phương cũng chủ động thực hiện phương châm "4 tại chỗ", chuẩn bị phương tiện để sơ tán khẩn cấp người và tài sản khi xuất hiện vết nứt mới. Các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao được vận động di dời tạm thời đến nơi an toàn, khu tái định cư.

Theo ông Thịnh, để giải quyết căn cơ vấn đề an sinh và bảo vệ hạ tầng, cần xây dựng kè chống sạt lở dọc tuyến giao thông trên cù lao.

Một biển cảnh báo được đặt trên tuyến đường ven sông Tiền nhằm nhắc nhở người dân về nguy cơ sạt lở.

Hiện UBND xã Tân Long đang lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình kè kiên cố, với chiều dài khoảng 4.500m bởi việc bảo vệ an toàn và ổn định đời sống của hơn 300 hộ dân trong vùng sạt lở đang trở nên cấp bách.

"Giải pháp công trình kè là biện pháp duy nhất, lâu dài để ngăn chặn nguy cơ mất nhà, mất đất, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Tuyến đường nhựa độc đạo, huyết mạch của xã hiện chỉ cách khu vực bờ sông từ 2,5 - 5m và tiếp tục đối mặt với nguy cơ sạt lở", ông Thịnh nhận định.

Theo UBND xã Tân Long, để bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân trong vùng sạt lở, tỉnh Đồng Tháp đang đầu tư công trình khu dân cư di dời sạt lở với quy mô 191 nền, hiện đã thi công đạt 39% tiến độ. Bên cạnh đó, công trình kè chống sạt lở bờ sông Tiền dài 360m, đoạn qua bến đò An Long – Tân Quới, ấp Tân Quới, cũng đang được triển khai thi công.