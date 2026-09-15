Đồng Tháp: Người dân biên giới được tặng quà, thi rung chuông vàng

Lãnh đạo xã Tân Hộ Cơ và lãnh đạo Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Đồng Tháp trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức “Rung chuông vàng”, với sự tham gia của 20 thí sinh là những đoàn viên, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và người dân sinh sống trên tuyến biên giới Đồng Tháp-Prey Veng.

Theo đó, thí sinh tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, xoay quanh nội dung Luật Phòng, chống ma túy, tác hại của các loại ma túy phổ biến, dấu hiệu nhận biết người sử dụng ma túy và kỹ năng xử lý tình huống khi bị rủ rê, lôi kéo.

Thí sinh tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Song song đó, người dân cũng được tuyên truyền về Luật Biên phòng và các vấn đề xuất, nhập cảnh trái phép.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao 200 phần quà tặng những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xã Tân Hộ Cơ và phường Hồng Ngự.

Sự kiện góp phần xây dựng, phát triển và nhân rộng lực lượng làm nhiệm vụ “xung kích” trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; củng cố, phát triển hòm thư tố giác tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy ý thức làm chủ trong việc phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy.

Trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia nói chung và khu vực giáp biên 2 tỉnh Đồng Tháp-Prey Veng nói riêng.