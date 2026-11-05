Đồng Tháp: Nghiên cứu phương án chuyển nước ngọt qua kinh Chợ Gạo cấp nước cho vùng Gò Công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện và Lê Hà Luân (bìa trái) đồng chủ trì buổi họp.

Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 2.562 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác; dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư từ năm 2026 - 2028.

Quang cảnh buổi họp.

Các hạng mục chủ yếu gồm: Nạo vét hệ thống kinh dẫn nước tạo nguồn, xây dựng tuyến kè bờ, xây dựng cụm xi phông chuyển nước vượt kinh Chợ Gạo, nạo vét các tuyến kinh chuyển nước trong vùng Gò Công và đầu tư 2 trạm bơm.

Dự án nhằm chủ động chuyển nguồn nước ngọt từ thượng lưu sông Tiền về vùng ngọt hóa Gò Công, phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và phát triển công nghiệp. Khi hoàn thành, công trình dự kiến phục vụ khoảng 44.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, khoảng 500.000 người dân cùng các khu, cụm công nghiệp, đô thị, dịch vụ và Khu kinh tế ven biển Gò Công. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, hạn chế thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện đề nghị Tổ công tác và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tính toán phương án đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế, bảo đảm hiệu quả và định hướng phát triển lâu dài của khu vực.

Trong đó, trước mắt ưu tiên đầu tư hạng mục xi phông dẫn nước ngọt qua kinh Chợ Gạo, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô, hạn, mặn. Các hạng mục nạo vét, cải tạo, nâng cấp hệ thống kinh dẫn nước cần được xem xét triển khai theo nhu cầu và khả năng cân đối nguồn vốn.

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện lưu ý, quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi cần đánh giá kỹ các phương án kỹ thuật, quy mô, công suất và tổng mức đầu tư; lựa chọn giải pháp phù hợp, tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí. Đồng thời, tính toán phương án trữ nước, điều tiết và vận hành hệ thống hợp lý, bảo đảm nguồn nước phục vụ vùng ngọt hóa Gò Công trước mắt và lâu dài.