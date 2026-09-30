Đồng Tháp: Nghiên cứu các giải pháp phát triển hệ thống logistics

Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống logistics tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chuyển đổi số logistics, giải pháp xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Bên cạnh đó, hội thảo tập trung làm rõ các nội dung về kiến tạo hệ sinh thái logistics Đồng Tháp, từ những điểm nghẽn hiện tại đến động lực tăng trưởng mới; kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết về phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung liên quan đến phát triển hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần đề xuất những giải pháp phù hợp với định hướng phát triển của Đồng Tháp trong thời gian tới.