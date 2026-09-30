Đồng Tháp: Nghiên cứu các giải pháp phát triển hệ thống logistics
Sáng 30-9, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp và Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển vùng - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học về đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống logistics tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chuyển đổi số logistics, giải pháp xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại, hiệu quả và bền vững.
Bên cạnh đó, hội thảo tập trung làm rõ các nội dung về kiến tạo hệ sinh thái logistics Đồng Tháp, từ những điểm nghẽn hiện tại đến động lực tăng trưởng mới; kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết về phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2026 - 2030.
Các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung liên quan đến phát triển hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần đề xuất những giải pháp phù hợp với định hướng phát triển của Đồng Tháp trong thời gian tới.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/dong-thap-nghien-cuu-cac-giai-phap-phat-trien-he-thong-logistics-a245785.html