Đồng Tháp: Nâng cao sức khỏe người cao tuổi

Tỉnh Đồng Tháp hiện có tỷ lệ NCT chiếm khoảng 12%, bước vào giai đoạn già hóa dân số. Ngành Y tế tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1163 ngày 29-7-2026 về thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe NCT trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Ngành Y tế ban hành Kế hoạch 7640 ngày 7-9-2026 để hướng dẫn các đơn vị triển khai phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng Tháp đang tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo hướng toàn diện (trong ảnh: Người cao tuổi tập luyện thể dục dưỡng sinh tại phường Đạo Thạnh).

Giai đoạn 2022 - 2025, công tác chăm sóc sức khỏe NCT đạt nhiều kết quả tích cực. Đến năm 2025, toàn tỉnh lập và quản lý 425.012 hồ sơ theo dõi sức khỏe NCT.

Các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện 103.542 lượt khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp và 12.938 lượt khám bệnh, cấp thuốc tại nhà cho NCT neo đơn, bệnh nặng, hạn chế khả năng vận động.

Công tác tầm soát bệnh được chú trọng. Năm 2025, toàn tỉnh thực hiện 195.424 lượt sàng lọc đường huyết; tuyến cơ sở thực hiện 19.797 lượt siêu âm, 20.171 lượt điện tâm đồ và 21.222 lượt xét nghiệm đường huyết. Tỷ lệ NCT được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm và lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe đạt 72,01%, vượt mục tiêu đề ra.

Phát huy vai trò của cộng đồng, toàn tỉnh duy trì 172 câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe NCT. Bên cạnh đó, 164 tổ tình nguyện viên với 853 tình nguyện viên trực tiếp chăm sóc 2.608 NCT neo đơn, hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025.

Theo đồng chí Phạm Thị Tuyết Thu, Phó Giám đốc Sở Y tế, công tác chăm sóc NCT cần được triển khai đồng bộ, với sự tham gia của ngành Y tế, gia đình, cộng đồng và các cơ quan, đơn vị.

Ngành Y tế tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh, chú trọng chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và hỗ trợ NCT tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp NCT trong xu thế già hóa dân số”, ngành Y tế tổ chức nhiều hoạt động từ tỉnh đến cơ sở.

Hơn 10.000 lượt NCT được khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ quản lý, tư vấn dinh dưỡng và vận động thể chất phù hợp. Chiến dịch “Mắt sáng cho NCT” khám sàng lọc, tư vấn và hỗ trợ điều trị miễn phí các bệnh về mắt cho hơn 2.950 NCT, ưu tiên người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh khó khăn.

Giai đoạn 2026 - 2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu 100% NCT được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm và lập hồ sơ quản lý điện tử; ít nhất 90% NCT được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm vào năm 2030.

Tỉnh cũng phấn đấu 100% NCT cô đơn, bệnh nặng không thể đi lại được khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe tại nơi cư trú; mở rộng mạng lưới câu lạc bộ, đội tình nguyện viên và từng bước phát triển các mô hình chăm sóc NCT ban ngày, cơ sở chăm sóc theo hình thức xã hội hóa.

Theo định hướng của ngành Y tế, trong thời gian tới tiếp tục triển khai các nội dung, giải pháp theo Kế hoạch 1163 của UBND, củng cố năng lực y tế cơ sở, đào tạo nhân lực chuyên môn và huy động các nguồn lực xã hội, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe NCT trên địa bàn.