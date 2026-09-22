Đồng Tháp: Nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử

Báo cáo viên triển khai các chuyên đề về ứng dụng AI trong hoạt động công vụ và Luật Thương mại điện tử.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức về các quy định mới của Luật Thương mại điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên triển khai các chuyên đề gồm: Tổng quan và ứng dụng AI trong hoạt động công vụ; Luật Thương mại điện tử năm 2025; hướng dẫn nội dung tiêu chí số 7.3 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh các nội dung chuyên đề, chương trình dành thời gian để đại biểu trao đổi, thảo luận và được báo cáo viên giải đáp những vấn đề liên quan đến nội dung tập huấn.