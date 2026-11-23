ThS.BSCK2 Lê Tấn Giàu, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cập nhật kiến thức về nhận biết, chẩn đoán, xử trí ban đầu, phát hiện biến chứng và hướng dẫn chuyển tuyến đối với bệnh sởi.

Trong đó, số ca mắc SXH tích lũy từ đầu năm đến nay gần 9.700 ca, tăng trên 36% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 269 ca/100.000 dân. Số ca mắc bệnh tay chân miệng tích lũy từ đầu năm đến nay hơn 9.600 ca, tăng 48 % so với cùng kỳ năm 2025, tương đương 267 ca/100.000 dân, đứng thứ tư trong 8 tỉnh, thành phố thuộc Khu vực phía Nam.

Nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh ngay từ tuyến đầu, sáng 23-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp tập huấn về phát hiện, chẩn đoán ban đầu và xử trí các bệnh truyền nhiễm cho đội ngũ bác sĩ, cán bộ y tế tại các Trạm Y tế xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang trước đây.

Các báo cáo viên nhiều kinh nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang tham gia giảng dạy và chia sẻ chuyên môn cho các học viên.

Trong chương trình tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức chuyên sâu qua 5 chuyên đề trọng tâm gồm: Bệnh SXH Dengue, bệnh tay chân miệng, bệnh sởi, bệnh do não mô cầu và một số bệnh truyền nhiễm thường gặp khác. Nội dung đi sâu vào kỹ năng nhận biết dấu hiệu lâm sàng, chẩn đoán, phân độ bệnh, đặc biệt là phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo và dấu hiệu chuyển nặng để xử trí ban đầu, theo dõi biến chứng cũng như chỉ định chuyển tuyến kịp thời, khẩn cấp.

Ngoài phần lý thuyết, học viên tập trung thảo luận các tình huống lâm sàng, trao đổi kinh nghiệm thực tế và trực tiếp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khám, phát hiện và xử trí bệnh truyền nhiễm tại tuyến y tế cơ sở.

Theo kế hoạch, vào ngày 26-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục tổ chức lớp tập huấn thứ 2 tại cơ sở 2 (số 394, Lê Đại Hành, phường Mỹ Trà) dành cho các Trạm Y tế xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp cũ.