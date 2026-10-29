Đồng Tháp: Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Nội dung tuyên truyền ngày càng bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; hình thức phổ biến pháp luật được đổi mới theo hướng đa dạng, phong phú. Nhiều mô hình, cách làm hay được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Quang cảnh buổi tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2026.

Hoạt động hòa giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm, góp phần giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, giữ gìn đoàn kết và ổn định tình hình tại địa phương.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả tại cơ sở; các tham luận tập trung vào vai trò của truyền thông chính sách pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tuyên truyền pháp luật; phát huy vai trò của lực lượng Công an, Đoàn Thanh niên và các mô hình câu lạc bộ trong phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng.

Các đại biểu cũng thảo luận, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Phạm Công Hùng, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nhấn mạnh, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các ý kiến, kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp được đề xuất tại tọa đàm sẽ là cơ sở để Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.