Đồng Tháp: Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công trong tình hình mới

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, từ năm 2025 đến nay, công tác nữ công tiếp tục được quan tâm triển khai, gắn với chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động. Toàn tỉnh hiện có 142.115 nữ đoàn viên; 372 Ban Nữ công quần chúng được thành lập tại các công đoàn cơ sở.

Đồng chí Huỳnh Thị Tuyết Vui, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị.

Các cấp Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên.

Cán bộ Công đoàn cơ sở doanh nghiệp chia sẻ hoạt động nữ công tại đơn vị.

Năm 2025, các cấp Công đoàn tổ chức thăm hỏi trên 199.000 lượt đoàn viên, người lao động, với tổng số tiền trên 102,5 tỷ đồng, trong đó có 123.000 lượt nữ. Trong 9 tháng đầu năm 2026, có 81.000 lượt nữ đoàn viên, người lao động được thăm hỏi trong tổng số 106.000 lượt đoàn viên, người lao động, với kinh phí trên 35 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Từ năm 2025 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ xây mới 58 căn nhà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 3,48 tỷ đồng. Mô hình “Câu lạc bộ Bà bầu và Nuôi con nhỏ” cũng được nhân rộng tại 10 công đoàn cơ sở doanh nghiệp, với 837 thành viên, góp phần hỗ trợ nữ đoàn viên trong thời kỳ mang thai và nuôi con nhỏ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi kinh nghiệm củng cố, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng; chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường tập hợp nữ đoàn viên, chăm sóc sức khỏe sinh sản và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Thông qua hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh hướng đến tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nữ công theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện từng đơn vị; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ nữ công và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Qua đó, nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.