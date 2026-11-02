Đồng Tháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh minh họa AI

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nhiều nhiệm vụ, giải pháp được đề ra. Trong đó, triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kết luận, kế hoạch... của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với tình hình địa phương.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc trao quà của Bộ Công an cho đại diện xã Ba Sao tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đa dạng hóa nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Chú trọng tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; những sơ hở, thiếu sót trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội để chủ động phòng ngừa, đấu tranh.

Sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả các phương tiện, điều kiện thông tin tuyên truyền hiện có, nghiên cứu, áp dụng các hình thức, phương pháp, phương tiện tuyên truyền đa dạng, phong phú, sáng tạo, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, xây dựng nội dung ngắn, hấp dẫn, dễ tiếp cận.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số để quản lý địa bàn, thu thập và xử lý thông tin về an ninh, trật tự; khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng môi trường mạng an toàn và lành mạnh.

Củng cố và phát huy vai trò các Tổ Nhân dân tự quản tại ấp, khu phố, cộng đồng dân cư, xem đây là một trong những mô hình cơ sở hoạt động hiệu quả, đóng vai trò then chốt trong giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2026-2030.