Đồng Tháp: Nâng cao chất lượng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, cao điểm là “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tỉnh Đồng Tháp được giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 370 HCLS; tổ chức lấy mẫu sinh phẩm đối với 12.290 mộ liệt sĩ phục vụ giám định AND, xác định danh tính liệt sĩ.

Mặc dù còn nhiều khó khăn về thông tin, vị trí mộ liệt sĩ, yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật… Ban Chỉ đạo tỉnh 515 tỉnh Đồng Tháp đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các mặt; chú trọng kết hợp tìm kiếm, quy tập với thu thập, xác minh thông tin; lấy mẫu sinh phẩm HCLS phục vụ giám định AND, xác định danh tính liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Từ tháng 1-2026, Đội K91 (Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh) đã tiếp nhận 29 thông tin tại 19 xã, xác định 16 điểm đào. Tính đến ngày 15-10, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã quy tập được 268 HCLS (206 hài cốt trong nước và 62 hài cốt tại Campuchia).

Cùng với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 30 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 12.290 ngôi mộ, thu được 9.776 mẫu HCLS. Đến ngày 29-9, lực lượng chức năng đã thu nhận 4.669 mẫu sinh phẩm thân nhân thuộc 3.774 liệt sĩ chưa xác định được thông tin, tạo cơ sở phục vụ đối chiếu, giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp khẳng định: “Từ thực tiễn triển khai, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xác định phải giữ vững sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, thống nhất, quyết liệt; phân công rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ, chất lượng thực hiện; tuyệt đối không chủ quan, nóng vội, chạy theo tiến độ mà xem nhẹ chất lượng. Làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, tháo gỡ khó khăn và nhân rộng cách làm hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và nhân dân trong cung cấp thông tin…”.