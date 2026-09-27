Đồng Tháp nâng cao bản lĩnh, khả năng chiến đấu qua huấn luyện lực lượng Cảnh sát cơ động

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Lễ báo cáo kết quả huấn luyện Lực lượng Cảnh sát cơ động năm 2026. Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động đã thực diễn các nội dung huấn luyện như: kỹ chiến thuật võ thuật CAND; biểu diễn ghép đòn nâng cao, kỹ chiến thuật đối kháng tay không và sử dụng một số loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Đại tá Nguyễn Thanh Tân, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động.

Đại tá Nguyễn Thanh Tân, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện. Từng cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, điều lệnh Công an nhân dân, quy chế học tập, huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động thực diễn các nội dung huấn luyện.

Tại Lễ báo cáo, các chiến sĩ CSCĐ đã biểu diễn bài quyền Tonfa 25 động tác; kỹ thuật chiến đấu có sử dụng vũ khí kết hợp chó nghiệp vụ; chiến thuật sử dụng chó nghiệp vụ truy tìm dấu vết, mùi hơi; biểu diễn chiến thuật CAND, tình huống đánh đối kháng có sử dụng hung khí; biểu diễn khí công và thực hiện tình huống đánh bắt đối tượng có biểu hiện loạn thần, ngáo đá sử dụng hung khí tấn công người gây thương tích và cướp xe vận chuyển hàng đặc biệt...

Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện quân sự, võ thuật là công tác thường xuyên có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với lực lượng Cảnh sát cơ động.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, huấn luyện nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện quân sự, võ thuật là công tác thường xuyên có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với lực lượng Cảnh sát cơ động.

Thông qua công tác huấn luyện nhằm không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chiến đấu, sức khỏe, thể lực và khả năng xử lý các tình huống của cán bộ, chiến sĩ.

Quá trình huấn luyện luôn gắn giữa lý thuyết với thực hành, giữa rèn luyện thể lực với nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.

Quá trình huấn luyện luôn gắn giữa lý thuyết với thực hành, giữa rèn luyện thể lực với nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, chú trọng xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh vững vàng, tinh thần chịu khó, chịu khổ, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện, hoàn cảnh khác nhau.

Qua đó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và các nhiệm vụ đột xuất được giao tại địa phương trong tình hình mới.

Thông qua công tác huấn luyện nhằm không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chiến đấu, sức khỏe, thể lực và khả năng xử lý các tình huống của cán bộ, chiến sĩ.