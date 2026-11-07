Đồng Tháp: Mưa dông làm sập 2 căn nhà, tốc mái 13 căn tại xã Trường Xuân

Lực lượng dân quân, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân thu dọn vật dụng, sửa chữa nhà cửa. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 6/11, mưa lớn kèm dông lốc cục bộ xảy ra trên địa bàn xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp đã làm sập 2 căn nhà, tốc mái 13 căn, gãy 2 trụ điện trung thế và khiến nhiều cây xanh đổ ngã, gây ảnh hưởng đến giao thông tại một số khu vực.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 6/11, mưa lớn kèm dông lốc xảy ra trên địa bàn, gây thiệt hại về nhà ở, hệ thống điện và một số công trình hạ tầng. Nhiều cây xanh bị đổ ngã, gây cản trở giao thông cục bộ trên các tuyến đường ĐT.845, ĐT.844 và một số tuyến đường thuộc khu vực trung tâm xã.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân đã trực tiếp đến các khu vực bị ảnh hưởng kiểm tra tình hình, chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với Ban nhân dân các ấp rà soát, thống kê thiệt hại; đồng thời, thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng.

Mưa lớn kèm dông lốc cục bộ xảy ra trên địa bàn xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp, đã làm sập 2 căn nhà, tốc mái 13 căn, gãy 2 trụ điện trung thế. (Ảnh: TTXVN phát

Địa phương huy động lực lượng dân quân, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân thu dọn vật dụng, sửa chữa nhà cửa, khắc phục hư hỏng, sớm ổn định nơi ở và sinh hoạt.

Các lực lượng chức năng khẩn trương thu dọn cây xanh đổ ngã, giải phóng các vị trí ách tắc, bảo đảm giao thông thông suốt; phối hợp với đơn vị quản lý điện kiểm tra, xử lý sự cố gãy 2 trụ điện trung thế, bảo đảm an toàn điện.

Hiện Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các ấp kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, cập nhật các trường hợp phát sinh.

Trên cơ sở kết quả rà soát, địa phương hướng dẫn các hộ dân lập hồ sơ, tham mưu xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai theo đúng quy định./.