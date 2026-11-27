Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Sa Đéc Nguyễn Văn Tâm cho biết, Sa Đéc là vùng đất có bề dày lịch sử gần 300 năm với nghề trồng hoa, kiểng hình thành hơn một thế kỷ, kết tinh nhiều giá trị văn hóa, kiến trúc cổ và ẩm thực đặc trưng nổi tiếng.

Hiện nay, phường Sa Đéc có diện tích canh tác hoa, kiểng hơn 960ha với khoảng 2.000 chủng loại hoa, kiểng các loại, quy tụ khoảng 4.000 hộ sản xuất và 190 cơ sở kinh doanh, cung ứng đa dạng các dòng sản phẩm hoa chậu, cây cảnh, bonsai… phục vụ thị trường cả nước và xuất khẩu. Năm 2025, giá trị sản xuất của ngành hàng này ước đạt khoảng 3.000 tỷ đồng.

Sa Đéc có diện tích canh tác hoa, kiểng hơn 960ha với khoảng 2.000 chủng loại hoa, kiểng các loại

Theo Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sa Đéc được định vị là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh, giữ vai trò trung tâm phát triển vùng của khu vực Nam sông Tiền và Bắc sông Hậu, hướng tới xây dựng đô thị thông minh mang bản sắc làng nghề hoa, kiểng trăm tuổi.

Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc Huỳnh Anh Điền thông tin về các dự án thu hút đầu tư

Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc Huỳnh Anh Điền thông tin về danh mục 26 dự án được định hướng theo nhiều nhóm, từ du lịch di sản đường thủy, thương mại - dịch vụ, đô thị sinh thái đến phát triển nhà ở gắn với lợi thế cảnh quan sông nước và không gian văn hóa của đô thị Sa Đéc.

Địa phương mong muốn nhận được sự quan tâm, đồng hành, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Hà Luân phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Hà Luân đánh giá cao sự chủ động của phường Sa Đéc trong việc kết hợp chặt chẽ giữa xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương ngành hàng hoa, kiểng chủ lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Sa Đéc xác định hoa, kiểng không chỉ là ngành sản xuất nông nghiệp truyền thống mà phải trở thành sản phẩm kinh tế - văn hóa đặc trưng, đóng vai trò hạt nhân hình thành hệ sinh thái liên kết giữa thương mại, dịch vụ, du lịch, bảo tồn di sản và phát triển đô thị.

Đồng thời, yêu cầu các nhà vườn, hợp tác xã và doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực hoa, kiểng chuyển mạnh từ phương thức mua bán nhỏ lẻ, thời vụ sang hợp tác chuỗi giá trị có kế hoạch, tiêu chuẩn hóa quy cách sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thương mại điện tử.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp khẳng định chính quyền các cấp luôn đồng hành bằng hành động cụ thể, lấy sự phát triển của doanh nghiệp, hiệu quả đầu tư và sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Các đơn vị ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và phường Sa Đéc, lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư và kết nối giao thương đã diễn ra theo 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm, gồm: hợp tác đầu tư, nghiên cứu và phát triển chuỗi giá trị ngành hàng hoa, kiểng; hợp tác phát triển du lịch, dịch vụ thương mại và kinh tế ban đêm; nghiên cứu đầu tư phát triển đô thị, du lịch nghỉ dưỡng - sinh thái và công nghiệp chế biến.

Clip giới thiệu về tiềm năng, lợi thế phát triển của phường Sa Đéc