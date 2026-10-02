Đồng Tháp mở không gian mới cho kinh tế tư nhân

Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Ngày 2/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Vòng đối thoại địa phương – Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) – Phiên đối thoại tỉnh Đồng Tháp, với chủ đề "Kinh tế tư nhân Đồng Tháp – Mở không gian mới – Kết nối nguồn lực – Kiến tạo giá trị".

Phát biểu khai mạc phiên đối thoại, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng, sau sắp xếp, Đồng Tháp đang mở ra không gian phát triển rộng lớn và giàu tiềm năng hơn. Kinh tế Đồng Tháp tiếp tục tăng trưởng tích cực trong 9 tháng qua với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7,57 tỷ USD, thu ngân sách đạt 18.076 tỷ đồng, du lịch đón gần 6 triệu lượt khách. Nhưng doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp đang nắm giữ bao nhiêu giá trị, chính là điều cộng đồng doanh nghiệp Đồng Tháp đang cần quan tâm.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Vấn đề quan trọng hiện nay của doanh nghiệp là kết nối và phát huy hiệu quả các nguồn lực về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, du lịch, hạ tầng và thị trường, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng. Từ đó, bài toán đặt ra không chỉ là gia tăng số lượng doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên về quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và mức độ tham gia vào các chuỗi giá trị.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam gợi mở ba vấn đề trọng tâm nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp Đồng Tháp lớn lên trong không gian phát triển mới, là: mở không gian phát triển phải đi cùng với tạo điều kiện để doanh nghiệp lớn lên; muốn doanh nghiệp địa phương lớn nhanh, Đồng Tháp cần chuyển từ lợi thế sản xuất sang lợi thế chuỗi giá trị, dựa trên sự hợp lực giữa nguồn lực công và tư; xây dựng cộng đồng doanh nghiệp hiện đại, lấy chuyển đổi số - chuyển đổi xanh và năng suất lao động làm động lực chính.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cam kết kết nối doanh nhân đầu ngành hỗ trợ doanh nghiệp trẻ Đồng Tháp, kết nối nhà đầu tư và tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền để báo cáo tại phiên đối thoại cấp cao của diễn đàn.

Ông Lê Minh Hoan, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Trong khuôn khổ phiên đối thoại, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn, chia sẻ chủ đề "Từ sách đến AI – Bản đồ tự học thực chiến cho doanh nhân", tập trung vào phương pháp chủ động học tập, cập nhật tri thức và ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo vào công việc, quản trị và phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh công nghệ và môi trường kinh doanh không ngừng thay đổi.

Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, các doanh nhân phải biết cách đặt câu hỏi khi kết hợp AI với kiến thức thực tế, thị trường thực tiễn để có được phương pháp phù hợp cho chiến lược kinh doanh, tiếp cận thị trường hiện tại. Bên cạnh đó, để thành công trong đa lĩnh vực, doanh nhân phải ứng dụng AI tự học hỏi nguồn kiến thức đa lĩnh vực, nhưng cũng phải biết quên những kinh nghiệm cũ, không phù hợp khi áp dụng công việc mới. Đây là điều bắt buộc với doanh nhân hiện nay.

Ông Đỗ Đăng Khoa, Giám đốc Công ty TNHH Green Is Gold, phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nêu nhiều vấn đề đang cần được chính quyền tỉnh Đồng Tháp tháo gỡ để thúc đẩy sản xuất và phát triển doanh nghiệp. Ông Đỗ Đăng Khoa, Giám đốc Công ty TNHH Green Is Gold chia sẻ, Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đã mở ra nhiều định hướng và chính sách quan trọng cho khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng khởi nghiệp. Tuy nhiên, từ góc nhìn của doanh nghiệp, khoảng cách từ chính sách đến khả năng tiếp cận thực tế vẫn còn khá lớn. Doanh nghiệp nhỏ thường không có bộ phận chuyên trách để theo dõi chính sách khi cần vốn, mặt bằng sản xuất, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại hay hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Chính vì vậy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất cần đầu mối "một cửa" để hỗ trợ các thủ tục, cũng như định hướng hướng đi đúng.

Ông Võ Phú Đức, Giám đốc Công ty TNHH May Thiên Thanh cho biết cũng cần sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương để nhanh chóng giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính nhằm gỡ điểm nghẽn thủ tục cũng như rút ngắn thời gian chờ đợi xử lý. Vì hiện nay, các thủ tục hành chính chiếm rất nhiều thời gian để doanh nghiệp cử người thực hiện, trong khi nhân sự của các doanh nghiệp nhỏ và vừa lại rất mỏng.

Các diễn giả trả lời ý kiến của danh nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Cùng với các ý kiến về phát triển doanh nhân thế hệ mới, ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, chia sẻ về chủ đề "Kinh tế tư nhân Đồng Tháp – Mở không gian mới – Kết nối nguồn lực – Kiến tạo giá trị", gợi mở những góc nhìn về không gian phát triển mới của Đồng Tháp, cách phát huy lợi thế địa phương, kết nối và huy động hiệu quả các nguồn lực, qua đó tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển kinh tế của tỉnh.

Có một điều rất đáng suy ngẫm: "Nguồn lực lớn nhất của một địa phương đôi khi không nằm dưới lòng đất, mà nằm trong cách những con người trên mảnh đất ấy tin nhau và cùng làm việc với nhau. Chúng ta có thể khác biệt về góc nhìn, khác nhau về lợi ích, khác nhau về cách tiếp cận, điều đó là rất bình thường. Khác biệt nhưng không bất đồng", ông Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Doanh nghiệp khởi nghiệp giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Chăm lo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chính là lo cho tương lai của tỉnh Đồng Tháp nói riêng, cho đất nước nói chung. Chính vì vậy, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, tỉnh Đồng Tháp sẽ tập trung cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh và chất lượng phục vụ doanh nghiệp; tiếp tục rà soát nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đẩy mạnh quá trình số hóa, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong xử lý công việc của doanh nghiệp, kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm chậm tiến độ.

Tỉnh Đồng Tháp cũng sẽ công khai đầy đủ, kịp thời thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất, các khu, cụm công nghiệp, danh mục dự án mời gọi đầu tư và các chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp, nhà đầu tư chủ động nghiên cứu, nắm bắt cơ hội và lựa chọn phương án đầu tư phù hợp. Cùng với đó, tỉnh từng bước hoàn thiện các chính sách tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu tham quan gian hàng của doanh nghiệp tại Diễn đàn. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường rà soát toàn bộ các dự án đầu tư còn khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, làm rõ nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý đối với từng dự án, nhất là các vấn đề về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và tiến độ thực hiện dự án; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Bên cạnh nguồn lực ngân sách nhà nước, tỉnh Đồng Tháp tăng cường huy động, kết nối các nguồn lực từ thị trường và xã hội; phối hợp với các tổ chức tín dụng thông qua chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp cùng các hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, tổ chức tư nhân để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường.