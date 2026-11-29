Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đang kiểm tra, bảo trì hệ thống máy bơm, van đường ống hoặc vận hành thử tại một trạm giếng khoan dự phòng ở Nhà máy nước Bình Đức.

Theo kế hoạch, 19 giếng khoan dự phòng với tổng lưu lượng thiết kế 33.420 m³/ngày đêm phân bố tại các khu vực trọng điểm gồm: Các phường Mỹ Tho, Đạo Thạnh, Mỹ Phong, Mỹ Phước Tây và các xã: Kim Sơn, Tân Thuận Bình, Vĩnh Kim, Cái Bè.

Trong tháng 12-2026, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang sẽ tiến hành kiểm tra, súc xả, bảo trì và vận hành thử toàn bộ hệ thống giếng nhằm bảo đảm trạng thái kỹ thuật sẵn sàng hoạt động.

Bước sang giai đoạn cao điểm mùa khô, từ tháng 1-2027 đến hết tháng 6-2027, phương án khai thác được xây dựng linh hoạt theo từng khu vực cấp nước.

Để bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả và tuân thủ nghiêm các quy định, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đã kiện toàn lực lượng bảo trì, bố trí nhân sự trực vận hành và quan trắc 24/24 giờ trong suốt 6 tháng mùa khô.

Đồng thời, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý tài nguyên và chính quyền địa phương để giám sát mực nước dưới đất, thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.